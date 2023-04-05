В Києві опалювальний сезон завершиться швидше
Джерело:Віталій Кличко
Відомо, що опалювальний сезон у Києві закінчиться 8 квітня. Таке рішення міська влада ухвалила, враховуючи погодні умови – очікується стабільне суттєве потепління.
Як повідомив міський голова Віталій Кличко, цьогоріч як минулого року опалювальний сезон закінчився достроково.
8 квітня завершуємо в Києві опалювальний сезон. Щороку рішення про початок чи завершення опалювального сезону ми приймаємо, орієнтуючись на погодні умови, комфорт людей та раціональне використання енергоресурсів,
– написав він у своєму телеграмі.
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– написав Кличко.
У яких містах України уже відключили опалення
- 22 березня відключили теплопостачання у Дніпрі.
- 23 березня зупинив теплопостачання Луцьктепло та повідомив про можливі перебої з теплою водою.
- 24 березня відключили теплопостачання у Херсоні.
- 25 березня – у Кам’янському.
- 31 березня у Нікополі, Одесі, Полтаві та Запоріжжі.