В Києві опалювальний сезон завершиться швидше

Відомо, що опалювальний сезон у Києві закінчиться 8 квітня. Таке рішення міська влада ухвалила, враховуючи погодні умови – очікується стабільне суттєве потепління.

Як повідомив міський голова Віталій Кличко, цьогоріч як минулого року опалювальний сезон закінчився достроково.

8 квітня завершуємо в Києві опалювальний сезон. Щороку рішення про початок чи завершення опалювального сезону ми приймаємо, орієнтуючись на погодні умови, комфорт людей та раціональне використання енергоресурсів,

– написав він у своєму телеграмі.

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Для переходу на літній режим роботи системи фахівцям необхідно кілька днів.

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– написав Кличко.

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