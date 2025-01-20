Китай знову скоротив закупівлі вугілля з Росії, хоча загальний імпорт зріс

У 2024 році Китай зменшив обсяги закупівель вугілля з Росії. Натомість країна збільшила імпорт з інших країн, таких як Австралія, а загальний імпорт зріс до рекордів.

Китай зменшив імпорт з Росії

У 2024 році в Китаї був рекордний загальний імпорт вугілля, який досяг 547,2 мільйона тонн – 41% від світової торгівлі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Росія залишилася другим за величиною постачальником вугілля для Китаю, але обсяги її поставок скоротилися на 7% порівняно з 2023 роком, до 93,86 мільйона тонн. Це сталося через санкції, відновлення Китаєм імпортних мит і введення Росією експортних зборів.

Зауважте! Імпорт із головного постачальника Китаю, – Індонезії, – зріс на 8%, до 237 мільйонів тонн. Цікаво, що загальне зростання імпорту вугілля в Китаї становило 14,4%.

Найбільшу вигоду отримала Австралія

Австралійські постачальники значно виграли від зростання імпорту вугілля в Китаї у 2024 році.

Поставки з Австралії збільшилися на 59% порівняно з минулим роком, досягнувши 83,24 мільйона тонн.

Це перевищило рівень 2020 року, коли Китай імпортував 77,51 мільйона тонн австралійського вугілля, до введення неофіційної заборони на його імпорт.

У 2021 і 2022 роках Китай майже повністю припинив закупівлю австралійського вугілля через напруженість у відносинах із Канберрою. Однак у січні 2023 року обмеження були зняті після покращення дипломатичних відносин, що також відновило торгівлю іншими товарами, такими як ячмінь і вино.

Цікаво! Імпорт вугілля з Монголії до Китаю також зріс на 19%, до 82,82 мільйона тонн. Цьому сприяло покращення прикордонної інфраструктури, хоча за обсягами постачань Монголія поступилася Австралії.