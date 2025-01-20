Китай уменьшил импорт из России

В 2024 году в Китае был рекордный общий импорт угля, который достиг 547,2 миллиона тонн – 41% от мировой торговли, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Россия осталась вторым по величине поставщиком угля для Китая, но объемы ее поставок сократились на 7% по сравнению с 2023 годом, до 93,86 миллиона тонн. Это произошло из-за санкций, восстановления Китаем импортных пошлин и введения Россией экспортных пошлин.

Заметьте! Импорт из главного поставщика Китая, – Индонезии, – вырос на 8%, до 237 миллионов тонн. Интересно, что общий рост импорта угля в Китае составил 14,4%.

Наибольшую выгоду получила Австралия

Австралийские поставщики значительно выиграли от роста импорта угля в Китае в 2024 году.

Поставки из Австралии увеличились на 59% по сравнению с прошлым годом, достигнув 83,24 миллиона тонн.

Это превысило уровень 2020 года, когда Китай импортировал 77,51 миллиона тонн австралийского угля, до введения неофициального запрета на его импорт.

В 2021 и 2022 годах Китай почти полностью прекратил закупку австралийского угля из-за напряженности в отношениях с Канберрой. Однако в январе 2023 года ограничения были сняты после улучшения дипломатических отношений, что также возобновило торговлю другими товарами, такими как ячмень и вино.

Интересно! Импорт угля из Монголии в Китай также вырос на 19%, до 82,82 миллиона тонн. Этому способствовало улучшение пограничной инфраструктуры, хотя по объемам поставок Монголия уступила Австралии.