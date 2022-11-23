Китай призупинив закупівлю російської нафти: що сталося

Китайські покупці призупинили закупівлі російської нафти в очікуванні санкцій G7, що наберуть чинності 5 грудня. Ними буде встановлено цінову стелю на нафту, за якої європейські компанії продовжать надавати морські послуги.

Можливо встановлена ціна буде більш вигідною за теперішню. Через це китайські покупці вагаються, а частина нафти ESPO залишається непроданою.

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Ціновий ліміт планується запровадити разом із санкціями Європейського Союзу щодо російської нафти 5 грудня, а ті, хто дотримується цього заходу, отримають доступ до страхових, банківських і транспортних послуг від блоку. Обмеження призначене для того, щоб утримати надходження сирої нафти від виробника ОПЕК+ та запобігти глобальному шоку пропозиції, але зменшити доходи Кремля, який веде війну.

Росія відмовляється продавати нафту

Однак Росія повторила, що не буде продавати нафту країнам, які запровадять обмеження. Замість цього, за словами віце-прем'єр-міністра Олександра Новака, Москва перенаправить постачання на «ринкових партнерів» або скоротить виробництво.

Китай та Індія стали життєво важливими точками збуту російської нафти після того, як більшість інших покупців уникали виробника ОПЕК+ після його вторгнення в Україну.

Що буде після встановлення ціни

Якщо рівень буде встановлено надто низьким, стороні, відповідальній за доставлення та страхове покриття – якою може бути продавець або покупець, залежно від умов договору – може знадобитися звернутися за послугами до постачальників за межами ЄС, що ускладнить процес і кардинально змінюючи економіку угоди. Зробити це буде складно, оскільки 95% ринку морських страхувань знаходиться у Великій Британії.

Проблем для покупців додає те, що банки, які фінансують покупки сирої нафти, побоюються загрозливих санкцій і стрімкого зростання фрахтових ставок. Постачальники послуг зважують на нараження на покарання ЄС і як найкраще керувати обмеженнями, коли вони набудуть чинності менш ніж через два тижні.

Пільговий період

ЄС запропонував додати 45-денний перехід до введення цінового ліміту, узгодивши блок із положенням, раніше оголошеним США та Великою Британією. Запропонований пільговий період застосовуватиметься до нафти, завантаженої до 5 грудня – дати, коли повинні набути чинності нафтові санкції – і розвантаженої до 19 січня, таким чином ЄС приєднається до положення, яке раніше оголосили США та Великій Британії.

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