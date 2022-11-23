Китай приостановил закупку российской нефти: что произошло

Китайские покупатели приостановили закупки российской нефти в ожидании вступающих в силу санкций G7 5 декабря. Ими будет установлен потолок цен на нефть, при котором европейские компании продолжат оказывать морские услуги.

Возможно, установленная цена будет более выгодной, чем нынешняя. Поэтому китайские покупатели колеблются, а часть нефти ESPO остается непроданной.

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Ценовой лимит планируется ввести вместе с санкциями Европейского Союза в отношении российской нефти 5 декабря, а соблюдающие эту меру получат доступ к страховым, банковским и транспортным услугам от блока. Ограничение предназначено для того, чтобы удержать поступление сырой нефти от производителя ОПЕК+ и предотвратить глобальный шок предложения, но уменьшить доходы Кремля, ведущего войну.

Россия отказывается продавать нефть

Однако Россия повторила, что не будет продавать нефть странам, которые будут вводить ограничения. Вместо этого, по словам вице-премьера Александра Новака, Москва перенаправит поставки на «рыночных партнеров» или сократит производство.

Китай и Индия стали жизненно важными точками сбыта российской нефти после того, как большинство других покупателей избегали производителя ОПЕК+ после его вторжения в Украину.

Что будет после установки цены

Если уровень будет установлен слишком низким, стороне, ответственной за доставку и страховое покрытие – какой может быть продавец или покупатель, в зависимости от условий договора – может потребоваться обратиться за услугами к поставщикам за пределами ЕС, что усложнит процесс и кардинально изменяя экономику сделки. Сделать это будет сложно, поскольку 95% рынка морских страховок находится в Великобритании.

Проблем для покупателей добавляет то, что банки, финансирующие покупки сырой нефти, опасаются угрожающих санкций и стремительного роста фрахтовых ставок. Поставщики услуг взвешивают наражение на наказание ЕС и как лучше всего руководить ограничениями, когда они вступят в силу менее чем через две недели.

Льготный период

ЕС предложил добавить 45-дневный переход к введению ценового лимита, согласовав блок с положением, ранее объявленным США и Великобританией. Предложенный льготный период будет применяться к нефти, загруженной до 5 декабря – дате, когда должны вступить в силу нефтяные санкции – и разгруженной до 19 января, таким образом ЕС присоединится к положению, ранее объявленному США и Великобритании.

Каким может быть потолок цен