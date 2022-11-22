Согласовать такие ограничения США и их союзники могут уже в среду, 23 ноября. Об этом сообщили изданию лица, знакомые с переговорами.

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Какие ограничения предполагают

Заметим, что официальные лица G7 и Евросоюза обсуждают лимит около 60 долларов за баррель, а реализовать план хотят до 5 декабря. Однако в издании сообщают, что ценовой "потолок" все еще может быть установлен на уровне 70 долларов за баррель.

План такого ограничения цены продвигала министр финансов США Джанет Йеллен. Его целью является сокращение доходов от российского экспорта энергоносителей. При этом страны хотят избежать резкого роста цен на нефть, когда в начале следующего месяца начнет действовать европейское эмбарго на импорт российской нефти.

Также сообщается, что в соответствии с санкциями G7, ЕС и Австралия запретят предоставлять морские услуги для поставок российской нефти при условии, что она будет продаваться выше установленного лимита.

Западные страны надеются воспользоваться своим контролем над большей частью мирового морского страхования, финансирования и судоходства, чтобы диктовать условия продажи нефти России,

– сообщили в The Wall Street Journal.

По словам людей, знакомых с планом, этот запрет для судов будет ограничен временем и будет опираться на доказательства того, что судно намеренно нарушило лимит цены. Также он заменит план Европы, предусматривающий полный запрет на финансирование и страхование поставок российской нефти.

Сложные переговоры

Обсуждения все еще продолжаются, и в среду послы стран-членов ЕС должны встретиться, чтобы прийти к согласию по цене на российскую нефть. При этом G7 стремится утвердить ограничения синхронно с Евросоюзом.

В издании подчеркнули, что западные партнеры Украины должны согласовать предельную цену единогласно, что может быть сложно. И хотя Евросоюз уже в принципе поддержал механизм утверждения ограничения цены, осталось всего несколько нерешенных вопросов, среди которых цена нефтяного "потолка".

Стоит отметить, что ряд стран, среди которых Польша и Литва, требует значительно более низкого лимита. Его хотят установить с учетом уровня себестоимости добычи, которая, по словам польских чиновников, составляет около 20 долларов за баррель.

Если вы вводите ограничение цены на уровне 60-65 долларов, это звучит разумно с точки зрения наших союзников. Но с нашей точки зрения, как я уже говорил, мы хотели бы видеть возможный минимум, являющийся предельной себестоимостью производства,

– сказал советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

Эмбарго российской нефти