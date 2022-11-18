Страна-агрессорка столкнется с проблемами получения страхования после вступления в силу санкции G7. Они запретят предоставлять любые морские услуги на доставку нефти, которая была законтрактована по цене выше установленного потолка.
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Когда новые правила начнут действовать
Требования начнут действовать 1 декабря, за несколько дней до того, как Европейский Союз и Великобритания введут дополнительные ограничения на торговлю с Россией, что усложнит в первую очередь страхование перевозящих дорогую нефть танкеров во всем мире.
Поскольку страхование покрывает все: от разливов нефти до столкновений, таким образом, Турция стремится защитить свои воды, но это также может повлиять на экспорт миллионов баррелей российской сырой нефти.
Корабли, перевозящие нефть по водному пути и соседнему проливу Дарданеллы, должны будут предоставить документы от своего страховщика о том, что покрытие будет предоставлено для конкретного рейса судна и груза, говорится в циркуляре Министерства транспорта Турции.
Директор турецкого учреждения, регулирующего морские перевозки, подтвердил письмо и сказал, что мотивом его было соблюдение санкций ЕС, хотя Турция не является их частью. Он отметил, что этот шаг может повлиять на российские танкеры, если им будет трудно получить необходимую защиту и страхование возмещения, которое покрывает владельцев от таких обязательств, как разливы нефти. По его словам, эта мера должна повысить безопасность на море вдоль турецких проливов.
Может ли Россия обойти санкции
- В связи с санкциями на импорт российской морской нефти доходы страны-агрессорки могут значительно сократиться. Впрочем, Россия может попытаться обойти санкции, утаив прохождение своей нефти при поставках.
- Для того чтобы скрыть источник происхождения нефти, Россия может перепродавать ее через третьи компании. Даже частично обходя запрет, агрессорка будет терять значительную часть своих контрактов, а нефть, экспортируемая таким образом, будет стоить гораздо дешевле.
- В мире создается масштабный танкерный флот с неизвестными владельцами. Вероятно, он будет служить для обхождения Россией санкций. Большая часть российских потоков будет обрабатываться сложной сетью кораблей, владельцев, портов и безопасных проходов, где доминируют организации, все еще желающие иметь дело с Россией.
- Поиск Россией новых страхователей станет гораздо более сложным вопросом, ведь самый большой рынок страховых услуг находится в Европе. Международная группа P&I Clubs базируется в Лондоне и организует прикрытие 95% мирового танкерного флота.