Страна-агрессорка столкнется с проблемами получения страхования после вступления в силу санкции G7. Они запретят предоставлять любые морские услуги на доставку нефти, которая была законтрактована по цене выше установленного потолка.

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Когда новые правила начнут действовать

Требования начнут действовать 1 декабря, за несколько дней до того, как Европейский Союз и Великобритания введут дополнительные ограничения на торговлю с Россией, что усложнит в первую очередь страхование перевозящих дорогую нефть танкеров во всем мире.

Поскольку страхование покрывает все: от разливов нефти до столкновений, таким образом, Турция стремится защитить свои воды, но это также может повлиять на экспорт миллионов баррелей российской сырой нефти.

Корабли, перевозящие нефть по водному пути и соседнему проливу Дарданеллы, должны будут предоставить документы от своего страховщика о том, что покрытие будет предоставлено для конкретного рейса судна и груза, говорится в циркуляре Министерства транспорта Турции.

Директор турецкого учреждения, регулирующего морские перевозки, подтвердил письмо и сказал, что мотивом его было соблюдение санкций ЕС, хотя Турция не является их частью. Он отметил, что этот шаг может повлиять на российские танкеры, если им будет трудно получить необходимую защиту и страхование возмещения, которое покрывает владельцев от таких обязательств, как разливы нефти. По его словам, эта мера должна повысить безопасность на море вдоль турецких проливов.

Может ли Россия обойти санкции