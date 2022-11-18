Країна-агресорка зіткнеться з проблемами отримання страхування після того, як вступлять в дію санкції G7. Вони заборонять надавати будь-які морські послуги на доставлення нафти, що була законтрактована за ціною вищою за встановлену стелю.

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Коли нові правила почнуть діяти

Вимоги почнуть діяти 1 грудня, за кілька днів до того, як Європейський Союз і Велика Британія запровадять додаткові обмеження на торгівлю з Росією, що ускладнить у першу чергу страхування танкерів, які перевозять дорогу нафту, в усьому світі.

Оскільки страхування покриває все: від розливів нафти до зіткнень, таким чином Туреччина прагне захистити свої води, але це також може вплинути на експорт мільйонів барелів російської сирої нафти.

Кораблі, які перевозять нафту водним шляхом і сусідньою протокою Дарданелли, повинні будуть надати документи від свого страховика про те, що покриття буде надано для конкретного рейсу судна та вантажу, йдеться в циркулярі Міністерства транспорту Туреччини.

Директор турецької установи, що регулює морські перевезення, підтвердив лист і сказав, що мотивом його було дотримання санкцій ЄС, хоча Туреччина не є їх частиною. Він зазначив, що цей крок може вплинути на російські танкери, якщо їм буде важко отримати необхідний захист і страхування відшкодування, яке покриває власників від зобов'язань, таких як розливи нафти. За його словами, цей захід має підвищити безпеку на морі вздовж турецьких проток.

Чи може Росія обійти санкції