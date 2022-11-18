Країна-агресорка зіткнеться з проблемами отримання страхування після того, як вступлять в дію санкції G7. Вони заборонять надавати будь-які морські послуги на доставлення нафти, що була законтрактована за ціною вищою за встановлену стелю.
До теми Чому важлива цінова стеля на російську нафту: радник Зеленського пояснив ефективність санкції
Коли нові правила почнуть діяти
Вимоги почнуть діяти 1 грудня, за кілька днів до того, як Європейський Союз і Велика Британія запровадять додаткові обмеження на торгівлю з Росією, що ускладнить у першу чергу страхування танкерів, які перевозять дорогу нафту, в усьому світі.
Оскільки страхування покриває все: від розливів нафти до зіткнень, таким чином Туреччина прагне захистити свої води, але це також може вплинути на експорт мільйонів барелів російської сирої нафти.
Кораблі, які перевозять нафту водним шляхом і сусідньою протокою Дарданелли, повинні будуть надати документи від свого страховика про те, що покриття буде надано для конкретного рейсу судна та вантажу, йдеться в циркулярі Міністерства транспорту Туреччини.
Директор турецької установи, що регулює морські перевезення, підтвердив лист і сказав, що мотивом його було дотримання санкцій ЄС, хоча Туреччина не є їх частиною. Він зазначив, що цей крок може вплинути на російські танкери, якщо їм буде важко отримати необхідний захист і страхування відшкодування, яке покриває власників від зобов'язань, таких як розливи нафти. За його словами, цей захід має підвищити безпеку на морі вздовж турецьких проток.
Чи може Росія обійти санкції
- У зв'язку із санкціями на імпорт російської морської нафти, прибутки країни-агресорки можуть значно скоротитися. Втім, Росія може спробувати обійти санкції, приховавши проходження своєї нафти при постачаннях.
- Для того, щоб приховати джерело походження нафти, Росія може перепродавати її через треті компанії. Навіть частково обходячи заборону, агресорка втрачатиме значну частину своїх контрактів, а нафта, експортована у такий спосіб, коштуватиме значно дешевше.
- У світі створюється масштабний танкерний флот з невідомими власниками. Ймовірно, він і слугуватиме для обходження Росією санкцій. Велика частина російських потоків буде оброблятися складною мережею кораблів, власників, портів і безпечних проходів, де домінують організації, які все ще бажають мати справу з Росією.
- Пошук Росією нових страхувальників стане набагато складнішим питанням, адже найбільший ринок страхувальних послуг знаходиться у Європі. Міжнародна група P&I Clubs базується в Лондоні і організовує прикриття 95% світового танкерного флоту.