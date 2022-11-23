ЕС предлагает экстренное торможение цены на газ в 275 евро. Таким образом в Евросоюзе пытаются предотвратить чрезмерные скачки цены и ограничить ущерб экономике от длительного давления России на энергоносители.

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При каком условии согласуют лимит

После месяцев споров и напряженных переговоров комиссия предложила предельный уровень в 275 евро за мегаватт-час, который должен быть введен только после выполнения ряда условий . Это гораздо выше нынешних уровней около 120 евро, но ниже максимумов, от которых континент пострадал летом.

Инструмент будет использован, если фьючерсы на голландскую систему передачи права собственности превысят этот уровень в течение двух недель, а разрыв между ценами на голландской бирже TTF и сжиженный природный газ превысит 58 евро за 10 торговых дней.

Обратите внимание! Данное предложение ЕС все еще нуждается в одобрении национальных правительств. Она появилась после месяцев лоббирования некоторых государств-членов по сдерживанию расходов на энергию, которые оказались разрушительными для европейской экономики. Хотя в последние недели цены на газ снизились, во вторник, 22 ноября, Россия пригрозила еще больше сократить газовые потоки в Европу.

Риски для стран ЕС

Комиссия, разрабатывающая законопроекты в блоке, осознавала риски, которые ограничение цен может представлять для безопасности поставок, равно как страны стремятся заменить российский газ другими источниками. Германия также выразила такие опасения.

Это предложение должны сначала обсудить министры энергетики на экстренной встрече в Брюсселе в четверг, 24 ноября. Национальные правительства имеют право предлагать изменения в регламент.

Зависимость ЕС от российского газа