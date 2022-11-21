Импорт удобрений в Индию из России вырос на 371% до рекордных 2,15 миллиона тонн за первые шесть месяцев года, начиная с 1 апреля.

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По словам собеседника Reuters, в стоимостном выражении импорт Индии за этот период вырос на 765% до 1,6 млрд долларов. За весь последний год Индия импортировала из России 1,26 миллиона тонн.

Индия пыталась обеспечить удобрения по разумным ценам после эскалации конфликта между Россией и Украиной. Российские поставки были своевременными и по приемлемым ценам. Это помогло нам избежать возможного дефицита,

– сказал чиновник.

Самая дешевая цена

Цены на удобрения подскочили на мировом рынке с марта после того, как западные страны наложили санкции на поставку удобрений из России и Беларуси, ключевых экспортеров после вторжения России в Украину.



Итого на Россию и Беларусь приходилось более 40% мирового экспорта калия в прошлом году. На долю России приходилось около 22% мирового экспорта аммиака, 14% мирового экспорта мочевины и около 14% моноаммонийфосфата (МАФ) – всех ключевых видов удобрений.

Индия иногда получала скидки более 70 долларов за тонну по сравнению с мировыми ценами. Россия получила крупного покупателя, который может заменить европейских,

– добавил чиновник

В июне Индия получила от России диаммонийный фосфат за 920 – 925 долларов США за тонну на основе стоимости и фрахта, в то время как другие азиатские покупатели платили более 1000 долларов США, сообщили представители отрасли.

Рост российских поставок вдвое сократил экспорт Китая в Индию до 1,78 миллиона тонн в первой половине 2022/23 годов. Экспорт из других стран, таких как Иордания, Египет и Объединенные Арабские Эмираты также упал.

Еще год назад доля России в индийском импорте составила около 6%, а Китай – 24%. Доля рынка России подскочила до 21% в первой половине 2022/23 годов, опередив Китай как крупнейшего поставщика в Индию.

Общий импорт удобрений в Индию в первой половине 2022/2023 годов упал на 2,4% по сравнению с годом ранее до 10,27 млн ​​тонн, хотя в стоимостном выражении импорт за этот период вырос на 59% до 7,4 млрд долларов, сказал чиновник.

Поставка нефти в Индию