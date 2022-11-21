Імпорт добрив в Індію з Росії зріс на 371% до рекордних 2,15 мільйона тонн за перші шість місяців року, починаючи з 1 квітня.

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За словами співрозмовника Reuters, у вартісному вираженні імпорт Індії за цей період зріс на 765% до 1,6 мільярда доларів. За весь останній фінансовий рік Індія імпортувала з Росії 1,26 мільйона тонн.

Індія намагалася забезпечити добрива за розумними цінами після ескалації конфлікту між Росією та Україною. Російські постачання були своєчасними та за прийнятними цінами. Це допомогло нам уникнути можливого дефіциту,

– сказав чиновник.

Найдешевша ціна

Ціни на добрива підскочили на світовому ринку з березня після того, як західні країни наклали санкції на постачання добрив з Росії та Білорусі, ключових експортерів, після вторгнення Росії в Україну.



Разом на Росію та Білорусь припадало понад 40% світового експорту калію минулого року. На частку Росії припадало близько 22% світового експорту аміаку, 14% світового експорту сечовини і близько 14% моноамонійфосфату (МАФ) – усіх ключових видів добрив.

Індія іноді отримувала знижки понад 70 доларів за тонну порівняно зі світовими цінами. Росія отримала великого покупця, який може замінити європейських,

– додав чиновник

У червні Індія отримала від Росії діамонійний фосфат за 920 – 925 доларів США за тонну на основі вартості та фрахту, тоді як інші азіатські покупці платили більше 1000 доларів США, повідомили представники галузі.

Зростання російських постачань вдвічі скоротило експорт Китаю до Індії до 1,78 мільйона тонн у першій половині 2022/23 років. Експорт з інших країн, таких як Йорданія, Єгипет і Об'єднані Арабські Емірати, також впав.

Ще рік тому частка Росії в індійському імпорті становила близько 6%, а Китай – 24%. Частка ринку Росії підскочила до 21% у першій половині 2022/23 років, випередивши Китай як найбільшого постачальника в Індію.

Загальний імпорт добрив в Індію в першій половині 2022/2023 років впав на 2,4% порівняно з роком раніше до 10,27 млн ​​тонн, хоча у вартісному вираженні імпорт за цей період зріс на 59% до 7,4 млрд доларів, сказав урядовець.

Постачання нафти до Індії