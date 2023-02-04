Від радіаційного обладнання до деталей для винищувачів: як Китай дає Росії технології для війни

Китай офіційно не підтримує загарбницьку та жорстоку війну в Україні. Однак дані експорту до Росії свідчать про те, що Пекін таки допомагає Москві протистоянні з Україною.

Про це свідчать дослідження журналу C4ADS, який проаналізував китайський експорт у Росію. Пекін продає товари подвійного призначення та деталі для зброї й техніки.

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Що Росія отримує від Китаю

Приватні та державні китайські компанії не підтримують санкцій проти Росії та експортують різні товари для оборонної сфери, зокрема Пекін є лідером з імпорту до країни-агресорки товарів подвійного призначення. Це викликає занепокоєння у США і саме це могло бути одним із ключових питань для обговорення під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Китаю, який відклали через інцидент з повітряною кулею.

У митних документах є приклади експорту частин для того виду зброї, який використовується російськими військами в Україні.

Державна оборонна компанія Китаю Poly Technologies 31 серпня 2022 року відправила навігаційне обладнання російській державної військово-експортній фірмі "Рособоронекспорт" для вертольотів М-17.

Раніше того ж місяця китайська компанія з виробництва електроніки Fujian Nanan Baofeng Electronic Co. поставила "Рособоронекспорту" телескопічну антену для військової машини RB-531BE, яка використовується для глушіння зв’язку. Постачання здійснювали через узбецьку державну оборонну фірму.

24 жовтня китайська державна авіабудівна компанія AVIC International Holding Corp. відправила AO Kret (дочірній компанії державного оборонного гіганта Rostec, що знаходиться під санкціями), запчастини для винищувачів Су-35 на суму 1,2 мільйона доларів.

China Taly Aviation Technologies Corp. 4 жовтня 2022 року передала підсанкційному виробнику ракет "Алмаз Антей" деталі для використання в мобільному радарі 96L6E.

Компанія Sinno Electronics, на яку наприкінці минулого року США наклали санкції за закупівлю заборонених товарів для російського оборонного сектору, була одним із найбільш плідних експортерів товарів подвійного призначення, надіславши понад 1 300 партій у період з квітня по жовтень на суму понад 2 мільйони доларів США

Крім того, за даними ЗМІ, Китай передає Росії квадрокоптери DJI, які росіяни використовують для стеження за українськими військами та націлювання артилерії. Більшість коптерів Росія імпортує з ОАЕ.

Також Пекін надає Росії комп’ютерні чіпи, які використовуються в зброї, яка націлена на українські сили та інфраструктуру, а також в електронних схемах, які роблять можливим супутникове геолокування, радіозв’язок, системи спостереження та навігації.

Fujian Baofeng Electronics Co. заперечує імпорт товарів подвійного призначення та запчастин до Росії. Водночас інші компанії Китаю й Росії та міністерства країни-агресорки відмовилися від коментарів. Тільки речник Путіна Дмітрій Пєсков відкинув цю інформацію і сказав, що Росія нібито сама може виготовляти усе необхідне обладнання та запчастини.