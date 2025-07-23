Убивчі "холодильники": як Китай постачає Росії деталі для дронів в обхід санкцій

Китай потайки постачає до Росії двигуни для виробництва дронів. Постачання здійснюються через підставні компанії, щоб уникнути західних санкцій.

Як Китай постачає двигуни до Росії?

До Росії деталі для дронів надходять на державне підприємство під виглядом "промислових холодильних установок", повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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За повідомленням європейських спецслужб, завдяки цим поставкам російська компанія "Купол" змогла наростити випуск ударного дрона Garpiya-A1. Це вдалося попри санкції США та ЄС проти Росії, які були запроваджені, щоб зірвати ланцюги постачання.

Компанія уклала контракт із Міноборони Росії на виробництво понад 6 000 дронів Garpiya у 2025 році у порівнянні з 2 000 минулого року, зазначає видання.

Згідно з внутрішніми документами "Купола", 1 500 одиниць цих дронів вже передали до квітня.

Що відомо про дрони Garpiya? Дрони Garpiya – це далекобійні безпілотники, які росіяни застосовують для атак вглиб України, б'ючи як по військових, так і по цивільних об'єктах. За даними української розвідки, таких дронів Росія використовує близько 500 одиниць щомісяця.

Як Китаю вдається обходити санкції?

Раніше повідомлялося, що російська компанія "Купол" для виробництва дронів Garpiya використовувала китайські технології, зокрема двигуни L550E. Їх постачала компанія Xiamen Limbach Aviation Engine Co.

У жовтні 2024 року Захід наклав санкції проти кількох компаній, яких пов'язують з виробництвом безпілотників, у тому числі проти Xiamen.

Втім після санкцій ці двигуни для дронів Garpiya почала постачати вже нова китайська компанія – Beijing Xichao International Technology and Trade.

Варто знати! Міністерство закордонних справ Китаю на запит видання заявило, що нічого не знає про ці поставки. Однак у відомстві зауважили, що експорт товарів подвійного призначення буцімто здійснюється відповідно до китайського законодавства та міжнародних зобов’язань.