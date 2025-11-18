Росія втрачає покупців: провідний НПЗ Китаю змінює постачальника нафти

Китайський нафтопереробник Yanchang Petroleum, який раніше постійно купував сировину у Москви, змінює постачальників. Замість Росії компанія обирає ОАЕ та Казахстан.

Чому китайська компанія змінює постачальника?

Зміна постачальника відбулася після того, як компанія призупинила закупівлю російської нафти після запровадження західних санкцій, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Тиск працює: більшість НПЗ Індії відмовляються від російської нафти

Yanchang Petroleum вже придбала 3 мільйони барелів нафти в ОАЕ та Казахстану з постачанням у січні:

2 мільйони барелів нафти Murban з Абу-Дабі;

та 1 мільйон барелів суміші CPC Blend у Vitol.

Також минулого тижня компанія оголосила тендер на закупівлю неросійської нафти з постачанням між груднем і серединою лютого.

Зауважимо, що раніше нафтопереробник регулярно купував російську нафту – приблизно одну партію на місяць. Це були переважно сорти ESPO blend або Sokol із Далекого Сходу.

Варто знати! Yanchang Petroleum є однією із найбільших нафтопереробних компаній у Китаї та має річну квоту імпорту у розмірі 3,6 мільйона тонн (близько 26 млн барелів).

Які ще компанії відмовляються від російської нафти?

Компанія Yanchang приєдналася до інших нафтових гігантів Китаю, які у жовтні призупинили закупівлі російської нафти через санкції західних країн проти "Роснефті" та "Лукойлу". Зокрема, раніше від сировини з Росії відмовилися державні компанії Sinopec і PetroChina, пише Bloomberg.

Менші приватні нафтопереробні заводи, яких називають "чайниками", також утримуються, побоюючись понести подібні штрафи, як і Shandong Yulong Petrochemical Co, яку нещодавно внесли до чорного списку Великої Британії та Європейського Союзу,

– зазначило видання.

Важливо! Від відмови імпортерів найбільше постраждав сорт російської нафти ESPO. На нього оразу значно впали ціни.

Які санкції запровадили проти Росії?