Завершення війни – єдиний вихід: Москва опинилася у газовій пастці Китаю

Китай використовує своє фактично монопольне становище покупця російського газу, щоб вимагати від Москви рекордних знижок. На думку експерта, така ситуація лише посилює залежність Росії та підштовхує її до необхідності відновлення доступу до європейського ринку.

Китай посилює тиск на Росію через газ

Китай призупинив переговори з "Газпромом" щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру-2", повідомляє WSJ. За словами українського фінансового експерта Андрія Шевчишина, Пекін готовий підписати контракт лише за умови, що ціна на російський газ буде наближена до внутрішньоросійської – близько 50 доларів за тисячу кубометрів.

Для порівняння, до повномасштабної війни та західних санкцій країни Європи купували російський газ приблизно по 270 доларів за тисячу кубометрів. Таким чином Китай, який після втрати європейського ринку став ключовим покупцем російського газу, отримав можливість диктувати Кремлю власні умови.

Український фінансовий аналітик Андрій Шевчишин вважає, що нинішня ситуація стала наслідком надмірної залежності Росії від одного великого покупця.

"Ось що значить ринок одного покупця. Монопольне становище КНР зараз – це зашморг для Росії. І Росія це розуміє", – зазначив експерт.

Єдиний вихід, за його словами – це завершення війни й повернення в Європу.

Чому Росія втратила сильні позиції на газовому ринку

Після початку повномасштабної війни Росія практично втратила найбільш прибутковий для себе європейський газовий ринок. Через санкції та скорочення експорту "Газпром" дедалі більше залежить від азійського напрямку, насамперед від Китаю.

Водночас така залежність означає, що саме Пекін визначає правила гри. Якщо раніше Росія могла вести переговори з кількома великими покупцями та отримувати значно вищу ціну, то тепер Китай фактично отримав монопольне становище. Саме тому, як зазначає Андрій Шевчишин, для Москви дедалі очевиднішою стає економічна проблема: без завершення війни та відновлення доступу до європейського ринку Кремлю буде дедалі складніше уникати невигідних умов, які висуває Китай.

Однак Росії навряд чи вдасться повернутися на ринок Європи у попередніх об'ємах, якщо це взагалі й буде колись. Після початку повномасштабної війни Росії проти України Європейський Союз суттєво збільшив закупівлі азербайджанського газу. За словами президента Азербайджану Ільхама Алієва, постачання до ЄС вже зросли на 65%, а Баку готовий нарощувати видобуток і надалі.