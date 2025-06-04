Переробляє російську нафту: Китай закриває один з найбільших НПЗ

Державна компанія Китаю PetroChina планує закрити останню робочу установку первинної переробки на своєму найбільшому на півночі Китаю нафтопереробному заводі. Це відбудеться наприкінці цього місяця.

Китай закриває один з найбільших НПЗ, що переробляє нафту з Росії

Це загалом відповідає раніше оголошеним планам і стане першим повним закриттям державного підприємства такого типу в країні, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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PetroChina вимкне установку первинної переробки №1 потужністю 200 000 барелів на добу на заводі Dalian Petrochemical Corp 30 червня. Допоміжні установки буде зупинено протягом наступного місяця.

PetroChina планує повністю закрити завод у Далянь з потужністю 410 000 барелів на добу до середини 2025 року у межах проєкту з перенесення підприємства та заміни його на менший завод на новому майданчику. Про це йдеться у матеріалі Reuters.

Водночас компанія почне скорочення запасів сирої нафти та інших сировинних матеріалів цього місяця та повністю очистить склади з готовою продукцією до кінця серпня,

– зазначають автори тексту.

Процес закриття заводу в Далянь було розпочато наприкінці 2023 року.

Цікаво! Цей завод, що забезпечує майже 3% загальнонаціональних потужностей Китаю з переробки нафти, переважно переробляє російську нафту сорту ESPO, що постачається з сибірських родовищ.