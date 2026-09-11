Дизель здорожчає на 21%: Китай втретє змушений стримувати ціни

Китайський уряд втретє від початку війни в Ірані штучно обмежив підвищення роздрібних цін на бензин та дизель. Пекін намагається захистити китайських споживачів від наслідків перебоїв з постачаннями нафти і здорожчання сировини.

Як Китай регулює ціни на пальне

Вже з 12 вересня вартість пального зросте, але значно менше, ніж диктує міжнародний ринок нафти, пише Reuters.

Починаючи з суботи, роздрібні ціни на пальне в Китаї зростуть:

бензину – на 260 юанів (або 38,76 доларів) за тонну;

дизельного пального – на 250 юанів (близько 37,27 доларів) за тонну.

За стандартною формулою ціни мали б піднятися значно сильніше – на 435 і 420 юанів відповідно.

Після нового коригування бензин у Китаї буде на 19% дорожчим, а дизель — на 21% дорожчим, ніж до початку війни з Іраном.

Чому Пекін стримує ціни

Рішення китайської влади стало реакцією на різке зростання міжнародних цін на нафту. Війна на Близькому Сході та проблеми з постачанням енергоносіїв через Ормузьку протоку створили дефіцит пропозиції на світовому ринку.

Міжнародне енергетичне агентство 11 вересня заявило, що очікує скорочення світової пропозиції нафти у 2026 році на 5,7 мільйона барелів на добу, або приблизно на 6%.

На цьому тлі ціни на нафту знову піднялися вище 100 доларів за барель.

Як ціни на пальне розганяють інфляцію

Проблема для Китаю полягає ще й в тому, що здорожчання енергоносіїв вже почало відбиватися на внутрішніх цінах.

У серпні споживча інфляція в країні прискорилася до 0,8% у річному вимірі проти 0,5% у липні. Виробничі ціни також зросли швидше, а саме індекс цін виробників піднявся на 3,8% після 3,5% місяцем раніше.

Однією з причин такого прискорення стали вищі витрати на енергоносії, спричинені війною на Близькому Сході.

Тому, обмежуючи ціни на бензин і дизель, Пекін намагається частково захистити внутрішню економіку від різкого зростання світових цін на нафту.

Нагадаємо, наприкінці березня ціни на пальне в Китаї сягнули рівнів, близьких до кризи 2022 року, коли вартість бензину і дизелю підскочила після вторгнення Росії в Україну. Відтак, уряд був змушений терміново обмежувати зростання цін.