Как Китай регулирует цены на топливо

Уже с 12 сентября стоимость топлива вырастет, но значительно меньше, чем диктует международный рынок нефти, пишет Reuters.

Начиная с субботы, розничные цены на топливо в Китае вырастут:

бензина – на 260 юаней (или 38,76 доллара) за тонну;

дизельного топлива – на 250 юаней (около 37,27 долларов) за тонну.

По стандартной формуле цены должны были бы подняться значительно сильнее – на 435 и 420 юаней соответственно.

После новой корректировки бензин в Китае будет на 19% дороже, а дизельное топливо – на 21% дороже, чем до начала войны с Ираном.

Почему Пекин сдерживает цены

Решение китайских властей стало реакцией на резкий рост международных цен на нефть. Война на Ближнем Востоке и проблемы с поставками энергоносителей через Ормузский пролив привели к дефициту предложения на мировом рынке.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Международное энергетическое агентство 11 сентября заявило, что ожидает сокращения мирового предложения нефти в 2026 году на 5,7 миллиона баррелей в сутки, или примерно на 6%.

На этом фоне цены на нефть вновь поднялись выше 100 долларов за баррель.

Как цены на топливо разгоняют инфляцию

Проблема для Китая заключается еще и в том, что подорожание энергоносителей уже начало сказываться на внутренних ценах.

В августе потребительская инфляция в стране ускорилась до 0,8% в годовом исчислении против 0,5% в июле. Производственные цены также росли быстрее: индекс цен производителей поднялся на 3,8% после 3,5% месяцем ранее.

Одной из причин такого ускорения стали более высокие расходы на энергоносители, вызванные войной на Ближнем Востоке.

Поэтому, ограничивая цены на бензин и дизельное топливо, Пекин пытается частично защитить внутреннюю экономику от резкого роста мировых цен на нефть.

Напомним, в конце марта цены на топливо в Китае достигли уровней, близких к кризису 2022 года, когда стоимость бензина и дизельного топлива подскочила после вторжения России в Украину. В результате правительство было вынуждено срочно ограничивать рост цен.