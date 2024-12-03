Банки в Китаї відмовляються від співпраці з російськими підсанкційними фінустановами

Китайські банки припинили співпрацю з російськими фінустановами, які потрапили під санкції США. На тлі цього в Росії з'явилися фінансові агенти, які допомагають обходити обмеження.

Китайські банки не хочуть співпрацювати з росіянами

Більшість китайських банків відмовляються обробляти платежі від підсанкційних російських організацій, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Зокрема, Bank of China та Bank of Kunlun вже призупинили всі операції з такими клієнтами.

Цікаво! Bank of Kunlun, який раніше був популярним серед російських імпортерів, повідомив своїх партнерів про припинення прийому платежів.

Росія намагається обійти санкції

У відповідь на санкції в Росії зросла популярність китайських платіжних агентів, які пропонують обхідні шляхи для платежів у Китай.

Зауважте! Деякі з них використовують так звані "карго"-схеми, коли розрахунки з китайськими партнерами здійснюються за непрозорими документами. Товари при цьому ввозяться нелегально або з використанням "сірих" схем.