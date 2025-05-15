Що відбувається з економікою Китаю: уряд приховує важливу статистику

Китай перестав оприлюднювати сотні важливих економічних показників. Йдеться, зокрема, про статистику з продажу землі, рівня іноземних інвестицій та безробіття.

З реєстрів зникають важливі дані

Також з публічного доступу зникли дані про вакцинацію, виробництво побутових товарів, зокрема соєвого соусу, передає 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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У Китаї від громадян приховують важливі дані, як-от статистику кремацій, виробництво соєвого соусу чи кількість інвесторів на фондовому ринку. Наприклад, у 2021–2022 роках спостерігався сплеск активності нових інвесторів, а з 2023 року дані не публікують / Інфографіка The Wall Street Journal

Одна з головних проблем, яку фіксували ці звіти – демографічна криза. Різке падіння народжуваності стає серйозним викликом для економіки Китаю.

Ще у 2000-х економіст І Фусянь заявляв, що офіційні демографічні дані Китаю можуть бути завищені – і як більш надійний індикатор він пропонував використання статистики з вакцинації від туберкульозу, обов’язкової для новонароджених.

Приховування даних про безробіття

Також влада Китаю перестала публікувати у реєстрах інформацію про рівень безробіття.

На інфографіці наведено, як З 2020 по 2023 роки безробіття серед молоді сягнуло понад 20%. Втім, після 2023 року дані теж не публікуються / Інфографіка The Wall Street Journal

Після пандемії у Китаї різко зросла кількість отримувачів допомоги по безробіттю – до понад 2,5 мільйона осіб.

На інфографіці показано, що дані про отримувачів допомоги по безробіттю з середини 2022 року не публікували / Інфографіка The Wall Street Journal

Приховування даних щодо вакцинування

У 2020 році в Китаї було зроблено лише 5,4 мільйона щеплень проти туберкульозу для новонароджених, хоча офіційно зареєстрували 12,1 мільйона народжень. Ці дані наводив приватний аналітичний центр Forward Business and Intelligence.

Вже наступного року китайська влада припинила публікувати статистику щодо вакцинації, зокрема й щодо туберкульозу. Це підкріплює сумніви у прозорості офіційної інформації, особливо на тлі погіршення демографічної та економічної ситуації в країні.