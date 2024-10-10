У столиці стартує опалювальний сезон: які заклади першими отримають тепло

З понеділка, 14 жовтня, в столиці розпочнеться опалювальний сезон для комунальних закладів. Йдеться про опалення лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери.

Де подадуть опалення

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Підключення тепла відбуватиметься за індивідуальними заявками керівників цих установ, з урахуванням їхніх потреб.

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Житлові будинки почнуть підключати до тепла, коли середньодобова температура знизиться до +8°C протягом трьох діб, і спостерігатиметься тенденція до похолодання.

Рішення про початок опалювального сезону приймається з урахуванням забезпечення комфорту мешканців, раціонального використання енергоресурсів і економії електроенергії.

Нагадаємо! Днями опалювальний сезон розпочався у Чернігові. Однак, дата початку може коригуватися, зважаючи на погодні умови.