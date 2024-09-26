Київ в боргах: скільки місто завинило "Нафтогазу"

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" на початок вересня має мільярдну заборгованість перед НАК "Нафтогаз України". Що планують робити із боргом, читайте далі.

Що Київ планує робити із боргами за газ

Сьогодні має відбутись засідання Наглядової ради "Нафтогазу", на якому планується розглянути питання щодо реструктуризації частини боргу Києва перед "Нафтогазом", повідомляє ЕП.

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Усього борг у розмірі 20,7 мільярда гривень розділяється на три основні компоненти:

Перший – 6,4 мільярда гривень – за спожитий природний газ до 2022 року, який планується реструктуризувати на 15 років. Другий – більш як 7 мільярдів гривень – різниця в тарифах станом на 1 липня 2024 року. Третій – 7,2 мільярда гривень – борг перед ГК "Нафтогаз Трейдинг", який може бути врегульований через укладення мирових угод із реструктуризуванням до 4 років.

Цікаво! За словами джерела, значна частина цього боргу виникла починаючи з 2018 року. Серед міст найбільшими боржниками наразі є Харків та Київ.