Що Київ планує робити із боргами за газ

Сьогодні має відбутись засідання Наглядової ради "Нафтогазу", на якому планується розглянути питання щодо реструктуризації частини боргу Києва перед "Нафтогазом", повідомляє ЕП.

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Усього борг у розмірі 20,7 мільярда гривень розділяється на три основні компоненти:

Перший – 6,4 мільярда гривень – за спожитий природний газ до 2022 року, який планується реструктуризувати на 15 років. Другий – більш як 7 мільярдів гривень – різниця в тарифах станом на 1 липня 2024 року. Третій – 7,2 мільярда гривень – борг перед ГК "Нафтогаз Трейдинг", який може бути врегульований через укладення мирових угод із реструктуризуванням до 4 років.

Цікаво! За словами джерела, значна частина цього боргу виникла починаючи з 2018 року. Серед міст найбільшими боржниками наразі є Харків та Київ.