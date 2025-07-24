Відомого економіста підозрюють у домаганнях та знущаннях над персоналом

Щодо 87-річного засновника Всесвітнього економічного форуму розпочали внутрішнє розслідування. На цей крок пішли через скарги інформаторів про неодноразові службові порушення економіста.

Чому звинувачують відомого економіста?

За попередніми результатами внутрішнього розслідування, Клаус Шваб демонстрував систематичні порушення під час свого перебування на посаді вищого керівника багатонаціональної організації, повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

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Розслідування було розпочато радою директорів ВЕФ у квітні у відповідь на скарги інформаторів щодо ймовірних несанкціонованих витрат, цькування та неналежного ставлення до співробітниць з боку економіста. Це сталося через кілька дні після того, як Шваб пішов у відставку з посади після 55 років роботи.

Згідно зі звітом Wall Street Journal, опублікованим на основі документів та інтерв'ю з людьми, попередні результати розслідування виявили докази того, що Шваб діяв неналежним чином на своїй посаді.

Підробка звітів та розтрата

Слідчі також стверджують, що Шваб підробив дані для флагманського звіту компанії "Глобальна конкурентоспроможність", оскільки був стурбований результатами, які свідчать, що рейтинг Великої Британії після Brexit підвищився, а рейтинг Індії впав.

Результати допитів показали, що Шваб неодноразово використовував залякування та страх, щоб маніпулювати співробітниками ВЕФ, ставився до організації як до "вотчини", водночас роблячи "непристойні" зауваження на адресу жінок-керівниць,

– пишуть у виданні.

У висновках також стверджується, що засновник Всесвітнього економічного форуму та його 79-річна дружина декларували витрати на подорожі на суму понад 1 мільйон доларів, які слідчі визнали сумнівними, а також кілька закордонних поїздок, які, ймовірно, не пов'язані з бізнесом.

Шваб через посередника спростував попередні висновки розслідування, повідомляє WSJ. Він заявив, що вони з дружиною Хільде ніколи не використовували Форум для особистого збагачення.