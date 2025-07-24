Почему обвиняют известного экономиста?

По предварительным результатам внутреннего расследования, Клаус Шваб демонстрировал систематические нарушения во время своего пребывания на посту высшего руководителя многонациональной организации, сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Расследование было начато советом директоров ВЭФ в апреле в ответ на жалобы информаторов о вероятных несанкционированных расходов, травли и неподобающего отношения к сотрудницам со стороны экономиста. Это произошло через несколько дней после того, как Шваб ушел в отставку с должности после 55 лет работы.

Согласно отчету Wall Street Journal, опубликованным на основе документов и интервью с людьми, предварительные результаты расследования обнаружили доказательства того, что Шваб действовал ненадлежащим образом на своей должности.

Подделка отчетов и растрата

Следователи также утверждают, что Шваб подделал данные для флагманского отчета компании "Глобальная конкурентоспособность", поскольку был обеспокоен результатами, которые свидетельствуют, что рейтинг Великобритании после Brexit повысился, а рейтинг Индии упал.

Результаты допросов показали, что Шваб неоднократно использовал запугивание и страх, чтобы манипулировать сотрудниками ВЭФ, относился к организации как к "вотчине", одновременно делая "непристойные" замечания в адрес женщин-руководителей,

– пишут в издании.

В выводах также утверждается, что основатель Всемирного экономического форума и его 79-летняя жена декларировали расходы на путешествия на сумму более 1 миллиона долларов, которые следователи признали сомнительными, а также несколько зарубежных поездок, которые, вероятно, не связаны с бизнесом.

Шваб через посредника опроверг предварительные выводы расследования, сообщает WSJ. Он заявил, что они с женой Хильде никогда не использовали Форум для личного обогащения.