Засновник Всесвітнього економічного форуму в Давосі пішов у відставку

Засновник і очільник Опікунської ради Всесвітнього економічного форуму в Давосі Клаус Шваб оголосив, що залишає свою посаду.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Давоський форум.

Дивіться також Джастін Трюдо оголосив про відставку

Клаус Шваб пішов у відставку

Відповідну заяву Шваба опубліковали на сайті Давоського форуму.

Після мого нещодавнього оголошення, і оскільки мені виповнюється 88 років, я вирішив негайно піти з посади голови та члена Опікунської ради,

– поінформував він.

На позачерговому засіданні правління в неділю, 20 квітня, Опікунська рада прийняла до відома відставку. Відповідно до правил і регламенту Форуму, правління одноголосно призначило віцепрезидента Пітера Брабека-Летмата тимчасовим головою. Крім цього, було створено комісію для вибору майбутнього очільника Давоського форуму.

Рада відзначила видатні досягнення голови та засновника Всесвітнього економічного форуму Клауса Шваба та подякувала йому за 55 років невпинного лідерства на чолі Форуму, який став за цей час провідною глобальною платформою для діалогу та прогресу.

"У той час, коли світ зазнає швидких трансформацій, потреба в інклюзивному діалозі для подолання складнощів і формування майбутнього ніколи не була такою критичною. Опікунська рада Всесвітнього економічного форуму підкреслює важливість залишатися непохитними у своїй місії та цінностях, що сприяє прогресу. Спираючись на свою надійну роль, Форум продовжуватиме об'єднувати лідерів з усіх секторів і регіонів для обміну думками та сприяння співпраці", – йдеться у повідомленні.

Клаус Шваб обіймав посаду голови Всесвітнього економічного форуму з часу його заснування з 1971 року.