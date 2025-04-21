Засновник Всесвітнього економічного форуму в Давосі пішов у відставку
- Клаус Шваб, засновник Всесвітнього економічного форуму, оголосив про відставку.
- Опікунська рада Всесвітнього економічного форуму висловила вдячність Швабу за 55 років лідерства, під час яких Форум став провідною глобальною платформою для діалогу та прогресу.
Засновник і очільник Опікунської ради Всесвітнього економічного форуму в Давосі Клаус Шваб оголосив, що залишає свою посаду.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Давоський форум.
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Клаус Шваб пішов у відставку
Відповідну заяву Шваба опубліковали на сайті Давоського форуму.
Після мого нещодавнього оголошення, і оскільки мені виповнюється 88 років, я вирішив негайно піти з посади голови та члена Опікунської ради,
– поінформував він.
На позачерговому засіданні правління в неділю, 20 квітня, Опікунська рада прийняла до відома відставку. Відповідно до правил і регламенту Форуму, правління одноголосно призначило віцепрезидента Пітера Брабека-Летмата тимчасовим головою. Крім цього, було створено комісію для вибору майбутнього очільника Давоського форуму.
Рада відзначила видатні досягнення голови та засновника Всесвітнього економічного форуму Клауса Шваба та подякувала йому за 55 років невпинного лідерства на чолі Форуму, який став за цей час провідною глобальною платформою для діалогу та прогресу.
"У той час, коли світ зазнає швидких трансформацій, потреба в інклюзивному діалозі для подолання складнощів і формування майбутнього ніколи не була такою критичною. Опікунська рада Всесвітнього економічного форуму підкреслює важливість залишатися непохитними у своїй місії та цінностях, що сприяє прогресу. Спираючись на свою надійну роль, Форум продовжуватиме об'єднувати лідерів з усіх секторів і регіонів для обміну думками та сприяння співпраці", – йдеться у повідомленні.
Клаус Шваб обіймав посаду голови Всесвітнього економічного форуму з часу його заснування з 1971 року.
Всесвітній економічний форум
– міжнародна неурядова організація, яка базується в Женеві. Її діяльність спрямована на розвиток міжнародної співпраці. Зустріч, яка відбувається кожного року, під егідою Форуму проводиться в Давосі (Швейцарія). Крім того, Форум виступає організатором ділових заходів у різних країнах.
Щорічна зустріч збирає близько 2500 вищих керівників бізнесу, міжнародних політичних лідерів, журналістів, щоб обговорити найбільш актуальні питання, що стоять перед світом. Членами форуму є понад 1000 великих компаній та урядових організацій з різних країн світу.