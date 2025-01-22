Про те, з ким Володимир Зеленський зустрівся з іноземних колег у Давосі, а також що було в основі тем для обговорень – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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З ким Зеленський мав зустрічі у Давосі

21:25, 22 січня Президент України зустрівся з очільником Аргентини Володимир Зеленський зазначив, що мав хорошу зустріч із президентом Аргентини Хавʼєром Мілеєм. Дякую за незмінну підтримку України. Ми обговорили спільну з партнерами координацію заради наближення справедливого й тривалого миру. Дуже цінуємо повне розуміння та готовність допомагати з боку Аргентини,

– написав глава держави. Президент України також висловив радість, що Хавʼєру вдаються зміни, які він планував, і Аргентина стає сильнішою економічно.

Президенти України та Аргентини / Фото ОП

21:09, 22 січня Володимир Зеленський зустрівся з Александром Вучичем Український лідер також провів зустріч із президентом Сербії Александром Вучичем. Президент України висловив вдячність за гуманітарну та фінансову підтримку нашої держави. Ми обговорили інтеграцію в Європейський Союз. Це є спільною метою обох наших країн. Тривалий і стійкий мир має підкріплюватися сильними гарантіями безпеки. Позиція нашої держави залишається незмінною: нічого про Україну без України,

– сказав Зеленський.

Александр Вучич та Володимир Зеленський / Фото ОП

20:40, 22 січня Зеленський поспілкувався із Санчесом Президент України зазначив, що з премʼєр-міністром Іспанії Педро Санчесом обговорив військову допомогу нашій державі та посилення санкцій проти Росії. Розповів про ситуацію на найскладніших напрямках фронту і потреби наших воїнів в артилерії та бронетехніці. Важливо зміцнити позиції України, щоб досягнути справедливого й тривалого миру. Дякую Іспанії за допомогу в нашій боротьбі,

– сказав глава держави.

Володимир Зеленський і Педро Сенчес / Фото ОП

20:20, 22 січня Зеленський побачився у Давосі й з главою уряду Нідерландів Володимир Зеленський також провів зустріч із премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом у Давосі. Український президент подякував за всю підтримку України. Важливо, що Нідерланди дотримуються правила "Нічого про Україну без України". Сьогодні ми обговорили спільні зусилля для забезпечення сильної позиції нашої держави, підтримку наших воїнів, інвестиції в оборонну промисловість України,

– зазначив президент. Окрему увагу політики приділили забезпеченню надійних гарантій безпеки на шляху до досягнення тривалого та стійкого миру.

Прем'єр-міністр Нідерландів та президент України / Фото ОП

18:45, 22 січня Президент провів зустріч з прем'єром Швеції Володимир Зеленський зазначив, що разом із премʼєр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном обговорив продовження допомоги нашій державі. Цінуємо все, що Швеція вже зробила для підтримки України, зокрема посилення нашої ППО, інвестиції в оборонне виробництво,

– сказав глава держави.

Ульф Крістерссон та Володимир Зеленський / Фото ОП

17:53, 22 січня Зеленський побачився з прем'єром Хорватії Володимир Зеленський зазначив, що під час зустрічі з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем подякував за підтримку нашого народу і незалежності. Обговорили безпекову співпрацю й подальшу взаємодію в оборонній сфері. Посилення наших воїнів на полі бою та зміцнення позицій України надзвичайно важливі для досягнення справедливого й тривалого миру,

– написав президент.

Андрей Пленкович та Володимир Зеленський / Фото ОП

15:47, 22 січня Володимир Зеленський зустрівся з прем'єром Бельгії та главою МЗС Франції Президент України також у Давосі зустрівся з прем’єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо й міністром Європи та закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро у Давосі. Інвестиції в Україну, наш ОПК, підтримка нашої економіки, розвиток аграрного сектору, енергетики та освіти, важливість продовження тиску на Росію через санкції та збереження єдності для досягнення справедливого миру – теми, що стали основою нашої важливої розмови,

– зазначив Зеленський.

Президент України, прем'єр-міністр Бельгії та глава МЗС Франції / Фото ОП

14:15, 22 січня Зеленський побачився з Рамафосою Володимир Зеленський на полях саміту в Давосі провів зустріч із президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою. Обговорили необхідність глобальних зусиль усіх країн, які поважають принципи Статуту ООН, для наближення справедливого миру. Окремо розглянули можливість участі ПАР у лікуванні та реабілітації наших поранених людей,

– зазначив президент. Він також запросив Рамафосу приєднатися до Міжнародної коаліції за повернення незаконно депортованих Росією українських дітей.

Президенти України та ПАР / Фото ОП

13:09, 22 січня Український президент мав зустріч з прем'єром Катару Володимир Зеленський зазначив, що зустрівся з прем’єр-міністром, міністром закордонних справ Катару – Мухаммадом бін Абдулрахманом Аль Тані. Наша держава цінує посередництво Катару в поверненні додому 53 наших дітей, яких Росія примусово вивезла з України. Розраховуємо на розширення цієї важливої роботи. Окремо обговорили гуманітарну співпрацю та продовольчу безпеку,

– написав президент України. Він також подякував Катару за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та приєднання до Спільного комюніке першого Саміту миру.

Володимир Зеленський та прем'єр Катару / Фото ОП

12:50, 22 січня Президент зустрівся з Ільхамом Алієвим Володимир Зеленський підкреслив, що під час зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим ще раз висловив співчуття у зв’язку з катастрофою літака "Азербайджанських авіаліній" та загибеллю людей. Докази з місця катастрофи очевидні, важливо тиснути на Росію, щоб змусити її говорити правду. Ми також обговорили двосторонні відносини та їх розвиток у майбутньому: збільшення товарообігу між державами на перспективу, співпраця в енергетичній сфері,

– написав президент України. Він також зазначив, що українці цінують всю допомогу Азербайджану для нашої держави.

Володимир Зеленський та Ільхам Алієв / Фото ОП

11:15, 22 січня Зеленський побачився з президентом Ізраїлю Володимир Зеленський також зустрівся з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом, щоб обговорити важливі питання українсько-ізраїльської співпраці. Україна рада, що люди, які були в полоні, повертаються додому. Спільні виклики, взаємодія передусім у безпековій сфері та шляхи досягнення справедливого миру для України були серед основних наших тем,

– сказав український лідер.

Володимир Зеленський та президент Ізраїлю / Фото ОП

10:57, 22 січня Володимир Зеленський провів зустріч з Фрідріхом Мерцом Глава держави розповів, що зустрівся з лідером опозиційної фракції ХДС/ХСС у німецькому Бундестазі Фрідріхом Мерцом. Зеленський подякував Німеччині та всьому німецькому суспільству за незмінну підтримку нашої держави та людей. Ми обговорили, як надалі наближати справедливий мир для України, а також глобальні виклики та ситуацію на фронті,

– підкреслив президент.

Зеленський і Мерц / Фото ОП

00:08, 22 січня Зеленський побачився з президентом Фінляндії Президент зазначив, що із президентом Фінляндії Александром Стуббом він обговорив зміцнення обороноздатності України, гарантії безпеки та посилення санкцій проти Росії. Наближення тривалого та справедливого миру – наша спільна мета, і я вдячний за всю допомогу, надану Фінляндією, та підготовку наступного, 27-го пакету військової допомоги Україні,

– сказав український лідер.

Володимир Зеленський і Александр Стубб / Фото ОП

23:13, 21 січня Президент України зустрівся з главою уряду В'єтнаму Володимир Зеленський також провів зустріч із премʼєр-міністром Вʼєтнаму Фам Минь Чинем. Обговорили подальший розвиток торгівлі та зміцнення економічної співпраці. Протягом усіх цих років торгівля між нашими державами зростає, і я радий, що ми маємо такі міцні економічні відносини. Україна готова й надалі нарощувати постачання аграрної продукції до Вʼєтнаму,

– написав президент.

Зеленський поспілкувався з прем'єром В'єтнаму / Фото ОП

21:15, 21 січня Зеленський підписав угоду з прем'єром Албанії Президент України зазначив, що зустрівся з прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою в Давосі. Політики підписали угоду про довгострокове співробітництво та підтримку між нашими країнами. Албанія надає Україні військову та гуманітарну допомогу з початку повномасштабного вторгнення та продовжить підтримку протягом усього десятирічного терміну угоди. Також Албанія зробить свій внесок у коаліцію винищувачів,

– підкреслив Зеленський. Він також подякував Албанії за підтримку євроінтеграційного шляху, посилення наших позицій на полі бою та наближення справедливого й тривалого миру для України.

Зеленський і Еді Рама / Фото ОП

20:42, 21 січня Український лідер зустрівся з президенткою Швейцарії Володимир Зеленський також повідомив, що головними темами зустрічі з Президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер у Давосі стали гуманітарна співпраця та пошук шляхів досягнення справедливого миру для України та всієї Європи. Глава держави подякував за гуманітарну та політичну підтримку України з боку Швейцарії.

Зеленський зустрівся з президенткою Швейцарії / Фото Офісу Президента