О том, с кем Владимир Зеленский встретился из иностранных коллег в Давосе, а также что было в основе тем для обсуждений – читайте в материале 24 Канала.

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С кем Зеленский встречался в Давосе

21:25, 22 января Президент Украины встретился с главой Аргентины Владимир Зеленский отметил, что имел хорошую встречу с президентом Аргентины Хавьером Милеем. Спасибо за неизменную поддержку Украины. Мы обсудили совместную с партнерами координацию ради приближения справедливого и прочного мира. Очень ценим полное понимание и готовность помогать со стороны Аргентины,

– написал глава государства. Президент Украины также выразил радость, что Хавьеру удаются изменения, которые он планировал, и Аргентина становится сильнее экономически.

Президенты Украины и Аргентины / Фото ОП

21:09, 22 января Владимир Зеленский встретился с Александром Вучичем Украинский лидер также провел встречу с президентом Сербии Александром Вучичем. Президент Украины выразил благодарность за гуманитарную и финансовую поддержку нашего государства. Мы обсудили интеграцию в Европейский Союз. Это является общей целью обеих наших стран. Длительный и устойчивый мир должен подкрепляться сильными гарантиями безопасности. Позиция нашего государства остается неизменной: ничего об Украине без Украины,

– сказал Зеленский.

Александр Вучич и Владимир Зеленский / Фото ОП

20:40, 22 января Зеленский пообщался с Санчесом Президент Украины отметил, что с премьер-министром Испании Педро Санчесом обсудил военную помощь нашему государству и усиление санкций против России. Рассказал о ситуации на самых сложных направлениях фронта и потребности наших воинов в артиллерии и бронетехнике. Важно укрепить позиции Украины, чтобы достичь справедливого и прочного мира. Спасибо Испании за помощь в нашей борьбе,

– сказал глава государства.

Владимир Зеленский и Педро Сенчес / Фото ОП

20:20, 22 января Зеленский увиделся в Давосе и с главой правительства Нидерландов Владимир Зеленский также провел встречу с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом в Давосе. Украинский президент поблагодарил за всю поддержку Украины. Важно, что Нидерланды придерживаются правила "Ничего об Украине без Украины". Сегодня мы обсудили совместные усилия для обеспечения сильной позиции нашего государства, поддержку наших воинов, инвестиции в оборонную промышленность Украины,

– отметил президент. Особое внимание политики уделили обеспечению надежных гарантий безопасности на пути к достижению длительного и устойчивого мира.

Премьер-министр Нидерландов и президент Украины / Фото ОП

18:45, 22 января Президент провел встречу с премьером Швеции Владимир Зеленский отметил, что вместе с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном обсудил продолжение помощи нашему государству. Ценим все, что Швеция уже сделала для поддержки Украины, в частности усиление нашей ПВО, инвестиции в оборонное производство,

– сказал глава государства.

Ульф Кристерссон и Владимир Зеленский / Фото ОП

17:53, 22 января Зеленский увиделся с премьером Хорватии Владимир Зеленский отметил, что во время встречи с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем поблагодарил за поддержку нашего народа и независимости. Обсудили сотрудничество в сфере безопасности и дальнейшее взаимодействие в оборонной сфере. Усиление наших воинов на поле боя и укрепление позиций Украины чрезвычайно важны для достижения справедливого и прочного мира,

– написал президент.

Андрей Пленкович и Владимир Зеленский / Фото ОП

15:47, 22 января Владимир Зеленский встретился с премьером Бельгии и главой МИД Франции Президент Украины также в Давосе встретился с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо и министром Европы и иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро в Давосе. Инвестиции в Украину, наш ОПК, поддержка нашей экономики, развитие аграрного сектора, энергетики и образования, важность продолжения давления на Россию через санкции и сохранения единства для достижения справедливого мира – темы, ставшие основой нашего важного разговора,

– отметил Зеленский.

Президент Украины, премьер-министр Бельгии и глава МИД Франции / Фото ОП

14:15, 22 января Зеленский увиделся с Рамафосой Владимир Зеленский на полях саммита в Давосе провел встречу с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Обсудили необходимость глобальных усилий всех стран, которые уважают принципы Устава ООН, для приближения справедливого мира. Отдельно рассмотрели возможность участия ЮАР в лечении и реабилитации наших раненых людей,

– отметил президент. Он также пригласил Рамафосу присоединиться к Международной коалиции за возвращение незаконно депортированных Россией украинских детей.

Президенты Украины и ЮАР / Фото ОП

13:09, 22 января Украинский президент имел встречу с премьером Катара Владимир Зеленский отметил, что встретился с премьер-министром, министром иностранных дел Катара – Мухаммадом бин Абдулрахманом Аль Тани. Наше государство ценит посредничество Катара в возвращении домой 53 наших детей, которых Россия принудительно вывезла из Украины. Рассчитываем на расширение этой важной работы. Отдельно обсудили гуманитарное сотрудничество и продовольственную безопасность,

– написал президент Украины. Он также поблагодарил Катар за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и присоединение к Совместному коммюнике первого Саммита мира.

Владимир Зеленский и премьер Катара / Фото ОП

12:50, 22 января Президент встретился с Ильхамом Алиевым Владимир Зеленский подчеркнул, что во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым еще раз выразил соболезнования в связи с катастрофой самолета "Азербайджанских авиалиний" и гибелью людей. Доказательства с места катастрофы очевидны, важно давить на Россию, чтобы заставить ее говорить правду. Мы также обсудили двусторонние отношения и их развитие в будущем: увеличение товарооборота между государствами на перспективу, сотрудничество в энергетической сфере,

– написал президент Украины. Он также отметил, что украинцы ценят всю помощь Азербайджана для нашего государства.

Владимир Зеленский и Ильхам Алиев / Фото ОП

11:15, 22 января Зеленский увиделся с президентом Израиля Владимир Зеленский также встретился с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, чтобы обсудить важные вопросы украинско-израильского сотрудничества. Украина рада, что люди, которые были в плену, возвращаются домой. Общие вызовы, взаимодействие прежде всего в сфере безопасности и пути достижения справедливого мира для Украины были среди основных наших тем,

– сказал украинский лидер.

Владимир Зеленский и президент Израиля / Фото ОП

10:57, 22 января Владимир Зеленский провел встречу с Фридрихом Мерцом Глава государства рассказал, что встретился с лидером оппозиционной фракции ХДС/ХСС в немецком Бундестаге Фридрихом Мерцом. Зеленский поблагодарил Германию и все немецкое общество за неизменную поддержку нашего государства и людей. Мы обсудили, как в дальнейшем приближать справедливый мир для Украины, а также глобальные вызовы и ситуацию на фронте,

– подчеркнул президент.

Зеленский и Мерц / Фото ОП

00:08, 22 января Зеленский увиделся с президентом Финляндии Президент отметил, что с президентом Финляндии Александром Стуббом он обсудил укрепление обороноспособности Украины, гарантии безопасности и усиление санкций против России. Приближение длительного и справедливого мира – наша общая цель, и я благодарен за всю помощь, предоставленную Финляндией, и подготовку следующего, 27-го пакета военной помощи Украине,

– сказал украинский лидер.

Владимир Зеленский и Александр Стубб / Фото ОП

23:13, 21 января Президент Украины встретился с главой правительства Вьетнама Владимир Зеленский также провел встречу с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем. Обсудили дальнейшее развитие торговли и укрепление экономического сотрудничества. В течение всех этих лет торговля между нашими государствами растет, и я рад, что мы имеем такие прочные экономические отношения. Украина готова и в дальнейшем,

– написал президент.

Зеленский пообщался с премьером Вьетнама / Фото ОП

21:15, 21 января Зеленский подписал соглашение с премьером Албании Президент Украины отметил, что встретился с премьер-министром Албании Эди Рамой в Давосе. Политики подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве и поддержке между нашими странами. Албания предоставляет Украине военную и гуманитарную помощь с начала полномасштабного вторжения и продолжит поддержку в течение всего десятилетнего срока соглашения. Также Албания сделает свой вклад в коалицию истребителей,

– подчеркнул Зеленский. Он также поблагодарил Албанию за поддержку евроинтеграционного пути, усиление наших позиций на поле боя и приближение справедливого и длительного мира для Украины.

Зеленский и Эди Рама / Фото ОП

20:42, 21 января Украинский лидер встретился с президентом Швейцарии Владимир Зеленский также сообщил, что главными темами встречи с Президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер в Давосе стали гуманитарное сотрудничество и поиск путей достижения справедливого мира для Украины и всей Европы. Глава государства поблагодарил за гуманитарную и политическую поддержку Украины со стороны Швейцарии.

Зеленский встретился с президентом Швейцарии / Фото Офиса Президента