Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского в интервью Bloomberg.

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Кто может подтолкнуть Путина к миру

Зеленский отметил, что он пытается убедить Китай использовать свое влияние на Россию, чтобы помочь прекратить боевые действия в Украине.

В то же время президент выразил разочарование тем, что ему не удается чаще разговаривать с китайским лидером Си Цзиньпином.

Я уверен, что он может подтолкнуть Путина к миру. Президент Трамп самый сильный – и Си Цзиньпин. Я думаю, что нет другого союзника, который действительно может это сделать. Его экономика... Путин очень сильно зависит от Китая,

– отметил Зеленский.

Напомним, что, что в среду, 22 января, Дональд Трамп призвал Россию завершить войну. В противном случае американский президент угрожает ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в США.