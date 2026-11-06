Індія кинула виклик Євросоюзу: через один податок може початися нова торгова війна

Євросоюз ризикує зіткнутися з новим торговельним конфліктом із великою економікою Азії. Індія не хоче миритися з правилами Брюсселя, які, на її думку, ставлять місцевих виробників у невигідне становище.

Чому нові правила Європи обурили Індію

У центрі конфлікту опинився європейський механізм транскордонного вуглецевого коригування CBAM, пише Euronews.

Механізм CBAM набув чинності в Євросоюзі в січні 2026 року. Він поширюється на імпорт алюмінію, цементу, добрив, водню, заліза та сталі. Фактично іноземні виробники мають сплачувати за викиди CO2, які утворюються під час виготовлення цієї продукції.

Такий крок викликав різкий спротив Індії, яка готується дати жорстку відсіч Брюсселю на кліматичному саміті COP31 у Туреччині.

Міністр охорони навколишнього середовища Індії Бхупендер Ядав наголосив, що Нью-Делі не терпітиме односторонніх бар'єрів.

Щодо CBAM, ми залишатимемося на своїй позиції, адже коли йдеться про захист інтересів Індії, саме про це ми говоримо найрішучіше,

– заявив урядовець.

У Брюсселі пояснюють, що новий збір має захистити європейських виробників від дешевого імпорту з країн, де екологічні норми слабші. Проте країни, що розвиваються, бачать у цьому пряму загрозу своїй економіці та неминуче зростання цін для кінцевого споживача.

Якщо ви запровадили CBAM для себе, фактично встановивши 50% мито на імпорт сталі, то ви накликаєте на себе катастрофу, адже вартість життя зросте, а промисловість втратить конкурентоспроможність,

– попередив міністр торгівлі Індії Піюш Гоял.

Хто ще намагається уникнути фінансового удару

Проти європейського податку виступають не лише країни Азії, а й найближчі союзники ЄС. Сполучені Штати вже оцінюють збитки для своїх підприємств, а Канада та Велика Британія шукають шляхи обходу нових правил.

Ця політика дискримінує американських виробників і постачальників, хоча США підтримують одні з найвищих у світі екологічних стандартів, –

зазначив голова бюджетного комітету Палати представників США Джоді Аррінгтон.

Лондон тим часом намагається об'єднати свій вуглецевий ринок з європейським, щоб врятувати експортерів.

Це створить умови для взаємного звільнення від CBAM та зменшить торговельні бар'єри,

– пояснив фінансовий секретар британського Казначейства лорд Лівермор.

Втім, наразі іноземні компанії не повинні безпосередньо платити за свої викиди, але зобов'язані вести їхній моніторинг і звітувати про них.

Зауважте! Попри критику, Брюссель готує розширення дії CBAM. Під нові правила можуть потрапити, зокрема, пральні машини та автомобільні запчастини. Також Євросоюз планує посилити контроль, щоб компанії не могли обходити вимоги механізму.

Нагадаємо, запровадження CBAM уже викликало занепокоєння серед українських виробників. Ще у 2024 році Politico попереджало, що європейський вуглецевий податок може завдати значних збитків українській промисловості, зокрема металургії, яка залежить від експорту до ЄС. Тоді видання оцінювало потенційні втрати України в 1,4 мільярда доларів.