Индия бросила вызов Евросоюзу: из-за одного налога может начаться новая торговая война

Почему новые правила Европы возмутили Индию

В центре конфликта оказался европейский механизм трансграничной углеродной корректировки CBAM, пишет Euronews.

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Механизм CBAM вступил в силу в Евросоюзе в январе 2026 года. Он распространяется на импорт алюминия, цемента, удобрений, водорода, железа и стали. Фактически иностранные производители должны платить за выбросы CO2, образующиеся при производстве этой продукции.

Такой шаг вызвал резкое сопротивление Индии, которая готовится дать жесткий отпор Брюсселю на климатическом саммите COP31 в Турции.

Министр охраны окружающей среды Индии Бхупендер Ядав подчеркнул, что Нью-Дели не будет терпеть односторонних барьеров.

Что касается CBAM, мы будем придерживаться своей позиции, ведь когда речь идет о защите интересов Индии, именно об этом мы говорим наиболее решительно– заявил чиновник.

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В Брюсселе объясняют, что новый сбор должен защитить европейских производителей от дешевого импорта из стран, где экологические нормы менее строгие. Однако развивающиеся страны видят в этом прямую угрозу своей экономике и неизбежный рост цен для конечного потребителя.

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Если вы ввели CBAM для себя, фактически установив 50-процентную пошлину на импорт стали, то вы навлечете на себя катастрофу, ведь стоимость жизни вырастет, а промышленность потеряет конкурентоспособность– предупредил министр торговли Индии Пиюш Гоял.

Кто еще пытается избежать финансового удара

Против европейского налога выступают не только страны Азии, но и ближайшие союзники ЕС. Соединенные Штаты уже оценивают убытки для своих предприятий, а Канада и Великобритания ищут пути обхода новых правил.

Эта политика дискриминирует американских производителей и поставщиков, хотя США поддерживают одни из самых высоких в мире экологических стандартов, –отметил председатель бюджетного комитета Палаты представителей США Джоди Аррингтон.

Лондон тем временем пытается объединить свой углеродный рынок с европейским, чтобы спасти экспортеров.

Это создаст условия для взаимного освобождения от CBAM и снизит торговые барьеры– пояснил финансовый секретарь британского Казначейства лорд Ливермор.

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Впрочем, пока иностранные компании не должны напрямую платить за свои выбросы, но обязаны вести их мониторинг и отчитываться о них.

Обратите внимание! Несмотря на критику, Брюссель готовит расширение действия CBAM. Под новые правила могут попасть, в частности, стиральные машины и автомобильные запчасти. Также Евросоюз планирует усилить контроль, чтобы компании не могли обходить требования механизма.

Напомним, введение CBAM уже вызвало беспокойство среди украинских производителей. Еще в 2024 году Politico предупреждало, что европейский углеродный налог может нанести значительный ущерб украинской промышленности, в частности металлургии, которая зависит от экспорта в ЕС. Тогда издание оценивало потенциальные потери Украины в 1,4 миллиарда долларов.