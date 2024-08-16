Кому з пенсіонерів чекати на зростання пенсії у вересні

Деякі пенсіонери отримують спеціальні надбавки до пенсії. На розмір таких доплат впливають певні фактори, зокрема вік особи.

У кого збільшаться надбавки у вересні

У вересні збільшаться надбавки за віком у частини пенсіонерів. Це пов'язано з тим що такі особи сягнуть нової вікової межі.

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Зараз надбавки за віком розподіляються так:

особи від 70 до 74 років включно мають право на доплату 300 гривень;

від 75 до 79 років включно мають 456 гривень;

від 80 років отримують уже 570 гривень.

Відповідно, пенсіонери, яким у вересні виповнюється 75 та 80 років отримають збільшену надбавку за віком. Підвищення відбудеться автоматично.

Хто має право на доплату за віком

Надбавка за віком надається пенсіонерам, якщо вони:

отримують пенсію за віком;

старше 70 років;

мають загальну пенсійну виплату менш як 10 340,35 гривні.

Зверніть увагу! Таку надбавку ПФУ призначає автоматично, якщо пенсіонер відповідає вказаним критеріям.