У кого увеличатся надбавки в сентябре

В сентябре увеличатся надбавки по возрасту у части пенсионеров. Это связано с тем что такие лица достигнут новой возрастной границы.

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Сейчас надбавки по возрасту распределяются так:

лица от 70 до 74 лет включительно имеют право на доплату 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно имеют 456 гривен;

от 80 лет получают уже 570 гривен.

Соответственно, пенсионеры, которым в сентябре исполняется 75 и 80 лет получат увеличенную надбавку по возрасту. Повышение произойдет автоматически.

Кто имеет право на доплату по возрасту

Надбавка по возрасту предоставляется пенсионерам, если они:

получают пенсию по возрасту;

старше 70 лет;

имеют общую пенсионную выплату менее 10 340,35 гривен.

Обратите внимание! Такую надбавку ПФУ назначает автоматически, если пенсионер соответствует указанным критериям.