Зміни в пенсійному забезпеченні: що очікує на пенсіонерів у 2025 році
У 2025 році українців очікують значні зміни у пенсійному забезпеченні, що торкнуться як чинних пенсіонерів, так і майбутніх отримувачів виплат. Що планується у рамках пенсійної реформи та до чого варто підготуватись пенсіонерам, читайте далі.
У кого пенсії зростуть, а кого – зникнуть
Як розповів Андрій Шабельніков, керуючий партнер адвокатського об'єднання EvrikaLaw, у коментарі для 24 Каналу, згідно із Законом України "Про державний бюджет на 2025 рік", розмір пенсій залишиться на рівні 2024 року.
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Водночас у березні заплановано часткову індексацію виплат, яка складе 10 – 12%. Втім, будуть і ті, хто можуть втратити свої виплати.
Також слід звернути увагу, що згідно зі статею 40 Закону України "Про державний бюджет України на 2025 рік" пенсіонери з статусом внутрішньо переміщених осіб можуть втратити пенсії, якщо вони не пройшли фізичну ідентифікацію або по їх рахунку не було руху коштів протягом року. Такі пенсії будуть перераховуватися з рахунків пенсіонерів ВПО в Ощадбанку до Пенсійного Фонду України.
Разом з цим, Андрій Шабельніков зауважує, що виплати пенсіонерам можуть бути припинені у випадках, таких як виїзд за кордон, визнання особи безвісно відсутньою, оголошення померлою або за інших обставин, передбачених статтею 49 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
Висловлювання з приводу відсутності коштів в державному бюджеті для виплати пенсій не відповідають дійсності. Так, представники державної влади запевняють, що пенсії у 2025 році будуть виплачуватися у звичайному режимі,
– стверджує адвокат.
На додаток, з 1 липня 2025 року планується впровадження нової пенсійної реформи, передбаченої Законом України про державний бюджет на 2025 рік. В її рамках поряд із чинною солідарною системою планується запровадити накопичувальну пенсійну систему.