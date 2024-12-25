У кого пенсии вырастут, а кого – исчезнут

Как рассказал Андрей Шабельников, управляющий партнер адвокатского объединения EvrikaLaw, в комментарии для 24 Канала, согласно Закону Украины "О государственном бюджете на 2025 год", размер пенсий останется на уровне 2024 года.

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В то же время в марте запланирована частичная индексация выплат, которая составит 10 – 12%. Впрочем, будут и те, кто могут потерять свои выплаты.

Андрей Шабельников управляющий партнер адвокатского объединения EvrikaLaw Также следует обратить внимание, что согласно статье 40 Закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2025 год" пенсионеры со статусом внутренне перемещенных лиц могут потерять пенсии, если они не прошли физическую идентификацию или по их счету не было движения средств в течение года. Такие пенсии будут перечисляться со счетов пенсионеров ВПЛ в Ощадбанке в Пенсионный Фонд Украины.

Вместе с этим, Андрей Шабельников замечает, что выплаты пенсионерам могут быть прекращены в случаях, таких как выезд за границу, признания лица безвестно отсутствующим, объявления умершим или при других обстоятельствах, предусмотренных статьей 49 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Высказывания по поводу отсутствия средств в государственном бюджете для выплаты пенсий не соответствуют действительности. Так, представители государственной власти уверяют, что пенсии в 2025 году будут выплачиваться в обычном режиме,

– утверждает адвокат.

В дополнение, с 1 июля 2025 года планируется внедрение новой пенсионной реформы, предусмотренной Законом Украины о государственном бюджете на 2025 год. В ее рамках наряду с действующей солидарной системой планируется ввести накопительную пенсионную систему.