У кого пенсії зростуть, а кого – зникнуть

Як розповів Андрій Шабельніков, керуючий партнер адвокатського об'єднання EvrikaLaw, у коментарі для 24 Каналу, згідно із Законом України "Про державний бюджет на 2025 рік", розмір пенсій залишиться на рівні 2024 року.

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Водночас у березні заплановано часткову індексацію виплат, яка складе 10 – 12%. Втім, будуть і ті, хто можуть втратити свої виплати.

Андрій Шабельніков керуючий партнер адвокатського об'єднання EvrikaLaw Також слід звернути увагу, що згідно зі статею 40 Закону України "Про державний бюджет України на 2025 рік" пенсіонери з статусом внутрішньо переміщених осіб можуть втратити пенсії, якщо вони не пройшли фізичну ідентифікацію або по їх рахунку не було руху коштів протягом року. Такі пенсії будуть перераховуватися з рахунків пенсіонерів ВПО в Ощадбанку до Пенсійного Фонду України.

Разом з цим, Андрій Шабельніков зауважує, що виплати пенсіонерам можуть бути припинені у випадках, таких як виїзд за кордон, визнання особи безвісно відсутньою, оголошення померлою або за інших обставин, передбачених статтею 49 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Висловлювання з приводу відсутності коштів в державному бюджеті для виплати пенсій не відповідають дійсності. Так, представники державної влади запевняють, що пенсії у 2025 році будуть виплачуватися у звичайному режимі,

– стверджує адвокат.

На додаток, з 1 липня 2025 року планується впровадження нової пенсійної реформи, передбаченої Законом України про державний бюджет на 2025 рік. В її рамках поряд із чинною солідарною системою планується запровадити накопичувальну пенсійну систему.