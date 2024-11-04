Найвищі пенсії в Україні: скільки отримують колишні прокурори та судді

Прокурори та судді в Україні мають порівняно вищі виплати, ніж інші категорії пенсіонерів. При цьому, кількість спеціальних пенсіонерів зростає, попри скорочення загальної кількості пенсіонерів.

Скільки в Україні спеціальних пенсіонерів

У вересні 2024 року кількість спеціальних пенсіонерів зросла до 777,8 тисячі осіб, що становить 7,5% від загальної кількості пенсіонерів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Економічна правда".

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Станом на 1 січня 2024 року в Україні діє 4 чинні закони, які визначають спеціальні умови виходу на пенсію, а також 9 вже нечинних законів, за якими люди продовжують отримувати спеціальні пенсії.

До речі! Загальна кількість пенсіонерів в Україні складає 10 328,1 тисячі осіб.

В кого найбільші пенсії

Найбільші пенсії в Україні отримують судді. Середній розмір довічного утримання в них складає 99,737 гривень. Таких пенсіонерів, до речі, в країні налічується 3 769.

На другому місці за розміром пенсій – колишні прокурори, яких налічується 5 851 особа. Середня пенсія в них становить 21 940 гривень.

Інші спеціальні пенсії значно нижчі.

"Чорнобильці":

Середній розмір пенсії: 12 910 гривень;

Кількість отримувачів: понад 97 000 осіб.

Військові та працівники силових органів:

Кількість отримувачів (станом на 1 січня): 622 460 осіб (зросла до 650 000 осіб до 1 жовтня);

(зросла до до 1 жовтня); Середній розмір пенсії колишнього військовослужбовця: 8 713,55 гривень (кількість отримувачів: 43 517 осіб );

(кількість отримувачів: ); Середній розмір пенсії колишнього працівника правоохоронних органів: 10 032 гривні (кількість отримувачів: 579 129 осіб).

Колишні держслужбовці та працівники дипломатичних установ:

Кількість отримувачів: 20,070 осіб.

Середній розмір виплати: 9 835 гривень.

Важливо! Деякі спеціальні пенсійні режими вже скасовані, але люди продовжують отримувати пенсії відповідно до цих законів.