Скільки в Україні спеціальних пенсіонерів
У вересні 2024 року кількість спеціальних пенсіонерів зросла до 777,8 тисячі осіб, що становить 7,5% від загальної кількості пенсіонерів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Економічна правда".
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Станом на 1 січня 2024 року в Україні діє 4 чинні закони, які визначають спеціальні умови виходу на пенсію, а також 9 вже нечинних законів, за якими люди продовжують отримувати спеціальні пенсії.
До речі! Загальна кількість пенсіонерів в Україні складає 10 328,1 тисячі осіб.
В кого найбільші пенсії
Найбільші пенсії в Україні отримують судді. Середній розмір довічного утримання в них складає 99,737 гривень. Таких пенсіонерів, до речі, в країні налічується 3 769.
На другому місці за розміром пенсій – колишні прокурори, яких налічується 5 851 особа. Середня пенсія в них становить 21 940 гривень.
Інші спеціальні пенсії значно нижчі.
"Чорнобильці":
- Середній розмір пенсії: 12 910 гривень;
- Кількість отримувачів: понад 97 000 осіб.
Військові та працівники силових органів:
- Кількість отримувачів (станом на 1 січня): 622 460 осіб (зросла до 650 000 осіб до 1 жовтня);
- Середній розмір пенсії колишнього військовослужбовця: 8 713,55 гривень (кількість отримувачів: 43 517 осіб);
- Середній розмір пенсії колишнього працівника правоохоронних органів: 10 032 гривні (кількість отримувачів: 579 129 осіб).
Колишні держслужбовці та працівники дипломатичних установ:
- Кількість отримувачів: 20,070 осіб.
- Середній розмір виплати: 9 835 гривень.
Важливо! Деякі спеціальні пенсійні режими вже скасовані, але люди продовжують отримувати пенсії відповідно до цих законів.