У деяких пенсіонерів влітку зростуть виплати: з чим це пов'язано

Попри економічні виклики, виплати в Україні продовжують зростати, включаючи пенсії, які поступово підвищуються. Зокрема, вже цього літа зростуть пенсії в українців, які досягли певного віку.

Хто може розраховувати на підвищення пенсій цього літа

Цього літа систематичне збільшення пенсійних виплат не передбачено. Однак пенсіонери віком понад 70 років можуть отримати збільшення своїх пенсій завдяки віковим надбавкам.

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Ці додаткові виплати нараховуються автоматично у місяць досягнення визначеного віку.

Розміри цих надбавок наступні:

громадяни віком від 70 до 74 років отримують додатково 300 гривень;

від 75 до 79 років – 456 гривень;

від 80 років і старші – 570 гривень.

Зауважте, що такі доплати призначаються пенсіонерам, чия пенсія не перевищує 10 340,35 гривні.

Як зростуть пенсії навесні

У березні пенсії зросли на 7,96%, при цьому мінімальне збільшення склало 100 гривень, а максимальне – до 1 500 гривень.

У квітні також продовжилася тенденція до зростання пенсійних виплат. Зокрема, підвищення торкнулося:

працюючих пенсіонерів, які за останні роки здобули щонайменше 2 роки нового стажу;

пенсіонерів віком понад 65 років, які мають повний стаж.

Мінімальна пенсія для осіб старше 65 років з повним стажем становить 40% від офіційно встановленої мінімальної заробітної плати, яка з 1 квітня зросла до 8 тисяч гривень. Таким чином, мінімальна пенсія збільшилася до 3 200 гривень.