Кто может рассчитывать на повышение пенсий этим летом

Этим летом систематическое увеличение пенсионных выплат не предусмотрено. Однако пенсионеры старше 70 лет могут получить увеличение своих пенсий благодаря возрастным надбавкам.

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Эти дополнительные выплаты начисляются автоматически в месяц достижения определенного возраста.

Размеры этих надбавок следующие:

граждане в возрасте от 70 до 74 лет получают дополнительно 300 гривен;

от 75 до 79 лет – 456 гривен;

от 80 лет и старше – 570 гривен.

Заметьте, что такие доплаты назначаются пенсионерам, чья пенсия не превышает 10 340,35 гривны.

Как вырастут пенсии весной

В марте пенсии выросли на 7,96%, при этом минимальное увеличение составило 100 гривен, а максимальное – до 1 500 гривен.

В апреле также продолжилась тенденция к росту пенсионных выплат. В частности, повышение коснулось:

работающих пенсионеров, которые за последние годы получили не менее 2 лет нового стажа;

пенсионеров старше 65 лет, которые имеют полный стаж.

К слову! Минимальная пенсия для лиц старше 65 лет с полным стажем составляет 40% от официально установленной минимальной заработной платы, которая с 1 апреля выросла до 8 тысяч гривен. Таким образом, минимальная пенсия увеличилась до 3 200 гривен.