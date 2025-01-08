Тариф на транспортування газу в Україні зріс: скільки доведеться платити

Тариф на транспортування газу в Україні збільшили у 2–4 рази, до 501,97 гривні за 1 000 кубометрів на добу. Однак це не вплине на рахунки побутових споживачів.

На кого вплине зростання тарифу

Підвищення тарифу стосується виключно бізнес-користувачів, а побутові споживачі майже не відчують цих змін, повідомляє 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.

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Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що таке зростання тарифів пов’язане з припиненням транзиту російського газу.

Олександр Харченко Директор Центру досліджень енергетики Відтепер ми не маємо виплат, які раніше перекривали транспортування газу від транзиту. І тепер потрібно платити за те, що газ транспортується всередині енергетичної системи, всередині наших газопроводів.

Він пояснив, що підвищення тарифу залежатиме від відстані доставки палива і становитиме 65–84 копійки за кубометр. Водночас це підвищення не створить проблем для бізнесу – підприємства практично не помітять змін.

Зауважте! Зростання тарифу стосується виключно бізнес-споживачів, і навіть у загальній ціні газу, яка становить 14,5–15 тисяч гривень за тисячу кубометрів, ця зміна буде майже непомітною, вважає експерт.

Що стосується побутових споживачів, то для них, за його словами, жодних змін не передбачається.