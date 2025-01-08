На кого повлияет рост тарифа

Повышение тарифа касается исключительно бизнес-пользователей, а бытовые потребители почти не почувствуют этих изменений, сообщает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.

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Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что такой рост тарифов связан с прекращением транзита российского газа.

Александр Харченко Директор Центра исследований энергетики Отныне мы не имеем выплат, которые ранее перекрывали транспортировку газа от транзита. И теперь нужно платить за то, что газ транспортируется внутри энергетической системы, внутри наших газопроводов.

Он пояснил, что повышение тарифа будет зависеть от расстояния доставки топлива и составит 65–84 копейки за кубометр. В то же время это повышение не создаст проблем для бизнеса – предприятия практически не заметят изменений.

Заметьте! Рост тарифа касается исключительно бизнес-потребителей, и даже в общей цене газа, которая составляет 14,5–15 тысяч гривен за тысячу кубометров, это изменение будет почти незаметным, считает эксперт.

Что касается бытовых потребителей, то для них, по его словам, никаких изменений не предвидится.