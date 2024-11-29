Чи перерахують пенсії українців у грудні
29 листопада 2024, 14:40Читать новость на русском
Цьогоріч пенсії українців зросли. Зокрема, через проведення березневої індексації.
Як зростуть пенсії у грудня
У грудні пенсії українців не зазнають змін. Збільшення виплат відчують лише ті особи, які отримають спеціальні доплати, зокрема, за віком, повідомляє 24 Канал з посиланням ПФУ.
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Хто має право на доплату за віком:
- пенсіонери старше 70 років;
- особи, що мають щомісячну загальну пенсійну виплату менш як 10 340,35 гривні;
- громадяни, які мають пенсію за віком.
Доплату починають нараховувати від дня досягнення цього віку. Нарахування доплати розпочинається не від початку календарного місяця, а після дня народження, тому за перший місяць вона буде виплачена неповністю, а пропорційно до даної кількості днів,
– йдеться в повідомленні ПФУ.
Яка ця доплата зараз:
- пенсіонери від 70 до 74 років включно мають право на доплату 300 гривень;
- від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
- від 80 років – 570 гривень.
Зауважте! Така доплата призначається автоматично.