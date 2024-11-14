У грудні пенсії зростуть на 600 гривень: хто отримає підвищення

У грудні 2024 року пенсії певних категорій пенсіонерів зростуть на майже 600 гривень. Підвищення стосуватиметься деяких інших груп пенсіонерів.

Хто отримає надбавку у грудні

У грудні деяким пенсіонерам буде надана доплата за вік, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ. Нарахування та зростання доплати відбуваються автоматично, як тільки особа досягає певного віку.

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Щомісячна компенсаційна виплата особам, які досягли зазначеного віку (70, 75 чи 80 років) встановлюється і виплачується з дати досягнення зазначеного віку, незалежно від виду пенсії; закону, відповідно до якого призначена пенсія; тривалості страхового стажу та факту роботи,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Розмір доплати залежить від віку особи:

Від 70 до 74 років включно – 300 гривень;

Від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

Від 80 років – 570 гривень.