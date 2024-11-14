Кто получит надбавку в декабре
В декабре некоторым пенсионерам будет предоставлена доплата за возраст, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ. Начисление и рост доплаты происходят автоматически, как только лицо достигает определенного возраста.
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Ежемесячная компенсационная выплата лицам, достигшим указанного возраста (70, 75 или 80 лет) устанавливается и выплачивается с даты достижения указанного возраста, независимо от вида пенсии; закона, согласно которому назначена пенсия; продолжительности страхового стажа и факта работы,
– говорится в сообщении ПФУ.
Размер доплаты зависит от возраста лица:
- От 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;
- От 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
- От 80 лет – 570 гривен.