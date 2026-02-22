"Терміново зупинити спад": як колапс у промисловості вплине на режим Лукашенка

Білорусь підтримує Росію у війні проти України, однак це має певні економічні наслідки для самого ж Мінська. Нова криза в промисловості – черговий доказ цьому.

Що відбувається з економікою Білорусі?

Про те, якими є наслідки промислового колапсу для Лукашенка, йдеться в повідомленні Служби зовнішньої розвідки України.

Так, за прогнозом білоруського мінфіну у 2026 році доходи країни зростуть на 17% або до 92,08 мільярда рублів. Рівень видатків буде на позначці 15,8% – 97,19 мільярда рублів.

Зазначається, що дефіцит закладено наперед, тож усі економічні ризики прорахували.

Зверніть увагу! У 2026 році країна збільшить фінансування на силові структури та суди. Частка витрат збільшиться до 7% або 6,8 мільярда рублів.

Водночас відомо, що на оборонні витрати Мінськ виділяє 4,6 мільярда, що дорівнює 4,7% від загального бюджету.

Цікаво, що частка податкових надходжень скоротилася з 85,7% до 83%. Однак частка безоплатних надходжень від іноземних держав підскочила з 5,6% до 7,2%.

Зауважте! Йдеться про "подарунки" з Москви. Так, рівень надходжень зростає, а незалежність Білорусі рухається до нуля.

Крім того, економіка країни йде в тому ж напрямку через низку промислових проблем.

Яка реакція Лукашенка на економічну кризу?

Президент Білорусі визнав складну економічну ситуацію в країні та закликав "терміново зупинити спад у промисловості й розвантажити склади". Саме так Лукашенко прокоментував ситуацію, коли в його країні:

за січень промислове виробництво скоротилося на 3,4%;

оборонна промисловість впала на 7,5%;

складські запаси зросли на 800 мільйонів рублів, що складає майже 90% від місячного обсягу виробництва.

У Службі розвідки зазначають, що Білорусь не має інших ринків для збуту товару, крім Росії. Однак ринок Кремля їх не потребує, адже країна теж на межі економічної кризи.

Щодо сільського господарства – аналогічно. Хоча країна виділила державну підтримку на покриття збитків у розмірі 2,1 мільярда рублів, не рахуючи пільгові позики, покращити ситуацію навряд вдасться.

Що про економічну ситуацію Білорусі думають експерти?

В етері телеканалу FREEДОМ Вадим Можейко, політичний аналітик, розповів, що чекає економіку Білорусі в найближчі роки.

Білоруська економіка все глибше залежить від російської, в тому числі від постачань для російського військово-промислового комплексу. Це не тільки продукти подвійного призначення, наприклад, шасі Мінського заводу колісних тягачів, на яких розміщуються російські ракети. Це і виробництво снарядів, і складання дронів. Є навіть показовий приклад: радянське підприємство, яке раніше робило лижі, тепер переорієнтувалося на випуск дерев’яних ящиків для снарядів. Здавалося б, скриньки нікого не вбивають, але це продукція для російського ВПК,

– каже експерт.

Зокрема він додав, що поки економіка Білорусі катастрофічно не падає, адже є невелике зростання ВВП. Однак стабільність залежатиме від "співпраці" з Москвою та впливом країни-агресорки.

Що ще відомо про залежність Мінська від Кремля?

Нещодавно повідомлялося, що в західних регіонах Білорусі чоловікам почали роздавати повістки. Причина – раптова перевірка армії, яку анонсував очільник держави.

Водночас Зеленський заявив, що Білорусь підтримує російську агресію проти України. Зокрема йдеться про ретранслятори, які підтримують застосування російських ударних безпілотників.