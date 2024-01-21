Коли до пенсії залишилось ще трішки: як отримати додатковий страховий стаж

Річ у тім, що страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію — зростає в Україні щороку. Що робити у випадку, коли його не вистачає для виходу на пенсію — читайте далі.

Як отримати додатковий стаж

Щоб отримати додатковий стаж, можна вступити в систему загальнообов'язкового державного пенсійного страхування за власним бажанням. Якщо потрібно "докупити" стаж, то необхідно укласти договір з Пенсійним фондом України.

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Цей договір можна укласти в електронній формі через вебпортал електронних послуг. Для підписання Договору можна використовувати кваліфікований електронний підпис (КЕП), Дія.Підпис, або систему GOV.ID.

Люди мають можливість вносити страхові внески не лише за себе, але й на користь інших осіб.

При цьому, важливою умовою для здійснення добровільних платежів на користь інших осіб – є їх реєстрація в Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування (РЗО) і відсутність пенсійного статусу.

Що таке страховий стаж Страховий стаж означає період, протягом якого працівник або роботодавець сплачували страхові внески. Мінімальний обов'язковий внесок становить 22% від мінімальної заробітної плати. Якщо потрібно "докупити" стаж, то необхідно укласти договір з Пенсійним фондом України.

Який стаж потрібен у 2024 році

Відтак, мінімальний необхідний стаж – 15 років. І якщо у людини не вистачає трудового стажу, їй доведеться дочекатися 65 років для виходу на пенсію.

У 2024 році для виходу на пенсію необхідно:

у 60 років – 31 рік страхового стажу;

у 63 роки – 21 рік страхового стажу;

у 65 років – 15 років страхового стажу.

! Це пов'язано з тим, що з 2017 року вимога щодо стажу зростає на 12 місяців щорічно. Наприклад, у 2028 році українці зможуть вийти на пенсію в 60 років тільки за наявності щонайменше 35 років страхового стажу.

При цьому, право не сплачувати ЄСВ під час воєнного стану – не передбачає зарахування відповідних періодів роботи до страхового стажу. До страхового стажу зараховуються тільки ті періоди трудової діяльності, за які повністю сплачені страхові внески.