Коли до пенсії залишилось ще трішки: як отримати додатковий страховий стаж
Джерело:ПФУ
Річ у тім, що страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію — зростає в Україні щороку. Що робити у випадку, коли його не вистачає для виходу на пенсію — читайте далі.
Як отримати додатковий стаж
Щоб отримати додатковий стаж, можна вступити в систему загальнообов'язкового державного пенсійного страхування за власним бажанням. Якщо потрібно "докупити" стаж, то необхідно укласти договір з Пенсійним фондом України.
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Цей договір можна укласти в електронній формі через вебпортал електронних послуг. Для підписання Договору можна використовувати кваліфікований електронний підпис (КЕП), Дія.Підпис, або систему GOV.ID.Зауважте! Люди мають можливість вносити страхові внески не лише за себе, але й на користь інших осіб.
При цьому, важливою умовою для здійснення добровільних платежів на користь інших осіб – є їх реєстрація в Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування (РЗО) і відсутність пенсійного статусу.
Що таке страховий стажСтраховий стаж означає період, протягом якого працівник або роботодавець сплачували страхові внески. Мінімальний обов'язковий внесок становить 22% від мінімальної заробітної плати. Якщо потрібно "докупити" стаж, то необхідно укласти договір з Пенсійним фондом України.
Який стаж потрібен у 2024 році
Відтак, мінімальний необхідний стаж – 15 років. І якщо у людини не вистачає трудового стажу, їй доведеться дочекатися 65 років для виходу на пенсію.
У 2024 році для виходу на пенсію необхідно:
- у 60 років – 31 рік страхового стажу;
- у 63 роки – 21 рік страхового стажу;
- у 65 років – 15 років страхового стажу.
При цьому, право не сплачувати ЄСВ під час воєнного стану – не передбачає зарахування відповідних періодів роботи до страхового стажу. До страхового стажу зараховуються тільки ті періоди трудової діяльності, за які повністю сплачені страхові внески.Зверніть увагу! А перевірити свій страховий стаж, сплачені страхові внески і нараховану зарплату можна на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.