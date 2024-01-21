Когда до пенсии осталось еще немного: как получить дополнительный страховой стаж

Дело в том, что страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию, растет в Украине ежегодно. Что делать в случае, когда его не хватает для выхода на пенсию – читайте дальше.

Как получить дополнительный стаж

Чтобы получить дополнительный стаж, можно поступить в систему общеобязательного государственного пенсионного страхования по собственному желанию. Если нужно "докупить" стаж, то необходимо заключить договор с Пенсионным фондом Украины.

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Настоящий договор можно заключить в электронной форме через веб-портал электронных услуг. Для подписания Договора можно использовать квалифицированную электронную подпись (КЭП), Дия.Подпись, или систему GOV.ID.

Люди могут вносить страховые взносы не только за себя, но и в пользу других лиц.

При этом важным условием для осуществления добровольных платежей в пользу других лиц являются их регистрация в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования (РОО) и отсутствие пенсионного статуса.

Что такое страховой стаж Страховой стаж означает период, в течение которого работник или работодатель уплачивали страховые взносы. Минимальный обязательный взнос составляет 22% минимальной заработной платы. Если нужно "докупить" стаж, необходимо заключить договор с Пенсионным фондом Украины.

Какой стаж нужен в 2024 году

Следовательно, минимальный необходимый стаж – 15 лет. И если у человека не хватает трудового стажа, ему придется дождаться 65 лет для выхода на пенсию.

В 2024 году для выхода на пенсию необходимо:

в 60 лет – 31 год страхового стажа;

в 63 года – 21 год страхового стажа;

в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

! Это связано с тем, что с 2017 года требование стажа возрастает на 12 месяцев ежегодно. К примеру, в 2028 году украинцы смогут выйти на пенсию в 60 лет только при наличии не менее 35 лет страхового стажа.

При этом право не платить ЕСВ во время военного положения – не предполагает зачисление соответствующих периодов работы в страховой стаж. В страховой стаж причисляются только те периоды трудовой деятельности, за которые полностью уплачены страховые взносы.