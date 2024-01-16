Выплаты работающих пенсионеров

В течение 2023 года выплаты работающих пенсионеров выросли на 17%, то есть на 823,48 гривны. Поэтому средняя пенсия у таких людей составляет 5661 гривны, тогда как у тех, кто не работает, она составляет 5 385 гривен.

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Напомним! В настоящее время в Украине насчитывается около 10,5 миллиона пенсионеров, из которых 2,7 миллиона продолжают работать.

Какие пенсии получают украинцы:

29,7% от всех пенсионеров – 3 000 гривен;

21,25% – от 3 000 до 4 000 гривен;

14,91% – от 4 000 до 5 000 гривен;

23,20% – от 5 000 до 10 000 гривен;

10,94% – более 10 000 гривен.

Какие виды выплат получают украинские пенсионеры

по возрасту – 73,27% пенсионеров;

по инвалидности – 14,63%;

в случае потери кормильца – 6,26%;

за выслугу лет – 5,24%;

социальные пенсии – 0,56%;

пожизненное содержание судей – 0,04%.

Индексация пенсий

В 2024 году индексация пенсий пройдет традиционно в марте. Первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак рассказала о приблизительном размере повышения.

Дарья Марчак Первый заместитель министра социальной политики На 2024 год у нас также предполагается индексация. Точный размер будет рассчитан исходя из показателей макроэкономики, которые мы увидим на середину февраля. Но, предварительно, мы ожидаем роста примерно на 13%.

Таким образом, пенсионеры должны быть защищены от влияния инфляции на экономику страны.