Чтобы получить дополнительный стаж, можно поступить в систему общеобязательного государственного пенсионного страхования по собственному желанию. Если нужно "докупить" стаж, то необходимо заключить договор с Пенсионным фондом Украины.
Страховой стаж означает период, в течение которого работник или работодатель уплачивали страховые взносы. Минимальный обязательный взнос составляет 22% минимальной заработной платы. Если нужно "докупить" стаж, необходимо заключить договор с Пенсионным фондом Украины.
Какой стаж нужен в 2024 году
Следовательно, минимальный необходимый стаж – 15 лет. И если у человека не хватает трудового стажа, ему придется дождаться 65 лет для выхода на пенсию.