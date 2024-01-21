Как получить дополнительный стаж

Чтобы получить дополнительный стаж, можно поступить в систему общеобязательного государственного пенсионного страхования по собственному желанию. Если нужно "докупить" стаж, то необходимо заключить договор с Пенсионным фондом Украины.

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Что такое страховой стаж

Страховой стаж означает период, в течение которого работник или работодатель уплачивали страховые взносы. Минимальный обязательный взнос составляет 22% минимальной заработной платы. Если нужно "докупить" стаж, необходимо заключить договор с Пенсионным фондом Украины.

Какой стаж нужен в 2024 году

Следовательно, минимальный необходимый стаж – 15 лет. И если у человека не хватает трудового стажа, ему придется дождаться 65 лет для выхода на пенсию.

В 2024 году для выхода на пенсию необходимо:

  • в 60 лет – 31 год страхового стажа;
  • в 63 года – 21 год страхового стажа;
  • в 65 лет – 15 лет страхового стажа.